原标题：持续看好恒大！863亿战投转为普通股

9月29日，恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议，战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。剩余的437亿战投中，恒大已与155亿战投商谈完毕，目前正在办理手续，282亿战投正在商谈中。

恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。

分析人士认为，这一次全体战投都出面力挺恒大，在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈，战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股，充分说明通过这几年的合作，所有战略投资者都分享到了恒大的发展红利，对恒大的经营管理与健康发展高度认可，对恒大的发展前景充满信心，才会坚定选择与恒大长期合作。

(责编：王宇鹏、庄红韬)