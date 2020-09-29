市场活商户乐 苏州税务为经济发展 “加马力”

八月夏日，苏州的“夜经济”捧红了多个网红打卡新地标，也让苏州有了更多烟火气。经营章鱼丸子的摊主王新第一次当“老板”，生意还不错，但在缴税上有些迷糊。王新说，“前段时间听说摆摊要缴税，最近又听说不用，有没有明确的规定呢？”税务干部给他吃了一颗定心丸：“你的小吃摊每天销售额1000多块，月销售额在10万元以下，不需要缴纳增值税。”王新一下子就踏实了，“我们小本买卖，这样负担就轻多了。”
地处昆山繁华路段的金鹰尚美酒店也因为税收优惠，等到了经济的复苏。作为一家主营正餐服务的酒店，上半年受新冠肺炎疫情影响，酒店的婚宴、聚餐等订单纷纷取消，经营停摆。正在此时，苏州税务落实了税收优惠政策，给了酒店喘息之机。财务负责人杨百灵说：“疫情期间，税务部门帮我们办理延期缴纳税款231万元；1月至8月，税费减免40多万元，这一缓一降，让企业渡过了难关。”
为推动复商复市，苏州市税务局相关负责人介绍说，他们一方面对无法按期办理纳税申报的纳税人落实延期申报手续，帮助受影响严重的困难企业申请延期缴纳税款、落实落细税收优惠政策；另一方面，组建青年志愿服务队，重点服务餐饮、住宿、旅游等行业，综合利用网上课堂、短信和电话等“不见面”方式，点对点推送税费优惠政策，个性化辅导办税缴费，确保政策红利应享尽享。
该负责人表示，保企业就是留青山，稳经济就是赢未来。对此，苏州税务部门一直全力支持经济复苏，助力经营者努力自救。（牛广文）
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