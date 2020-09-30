珠江西岸，广东佛山市的一环快速路上，货柜车一辆接一辆排队过收费站，显示工业大市佛山的经济正在复苏。万和电气、菱王电梯、联塑集团、格兰仕、华兴玻璃、海天味业、科达洁能、溢达纺织等一批头部企业业绩亮眼，凸显“佛山制造”的活力与韧性。
灵活应变，主动转型升级
新冠肺炎疫情发生后，佛山企业开足马力生产医用口罩、防护服、体测仪等防疫物资，从佛山调配的防护服占广东省总数的1/4，有力支持了全国疫情防控工作。不仅如此，一批佛山企业更是因时而变，为后续发展储备“体能”。
佛山市承安铜业有限公司，知名度不算高，却位于行业前列，产品广泛用于手机、计算机、数控设备、汽车等领域。疫情防控期间，全球多家汽车厂关停，手机销量下滑，承安铜业传统线路板市场一半以上订单中断。
“危机并存，危中有机。”公司总经理周建新清醒地看到，汽车、手机线路板市场低迷，但体温检测设备、电脑等需求量快速递增。今年2月，承安铜业率先复工，加大供应防疫产品以及电脑线路板所需的铜材，订单排到了下半年。
今年4月，承安铜业又启动工业互联网改造，提升车间智能化、管理精细化水平。“要摆脱困境，必须啃硬骨头。”周建新说。
近年来，佛山市持续推进工业互联网建设，每年大批制造业企业“触网”“上云”，高新技术企业呈规模化发展。佛山市委书记鲁毅说：“全市要努力打造一流营商环境，推动‘佛山制造’由量大转向质强。”
锤炼品质，不惧市场考验
在餐饮业遭受疫情影响之际，海天酱油的生产企业——佛山市海天调味食品股份有限公司营销额依然实现上涨。
这番表现固然得益于新的家庭消费需求刺激，但根源还在于产品自身的品质。酱油酿造要经过400多个环节，所有环节的温度、湿度、时间等均有稳定的数据指标。一颗黄豆从运进车间到制成酱油、产品包装、进出仓库等，全程智能操控，基本无需人工。
海天味业董秘张欣介绍，公司每年都有技术攻关重点，去年投入技术创新的资金达5亿元，约占营收总额的3%。如今，海天味业销售网络覆盖全国所有地级以上城市。
“危机考验的是平时。练好平常功夫，方能处变不惊。”北京大学国家发展研究院教授周其仁长期跟踪研究“佛山制造”，他认为，一个企业的基本功是“锤炼品质”，而品质稳定又需要科技提升做保证。
蓄力创新，提升产品竞争力
在庞大的家电行业里，小熊电器股份有限公司是后起之秀，却推出了多款热销产品，业绩飘红。今年一季度，小熊电器营收同比增长17.31%，净利润同比增长83.66%。
专家分析，强烈的创新意识是小熊电器的核心竞争力。近年来，小熊电器加大技术创新投入，7个研发团队240多人每年开发100多款新品。公司持续投入10亿元，建设研发机构和智能化工厂，不断提升技术、产能和自配能力。
“我们依靠大数据引领、差异化竞争，创新产品类型、功能、外观以及营销手段，探索‘创意小家电+互联网’发展模式，精准对接个性化需求，电商销售额约占90%。”小熊电器董事长李一峰说。
近日，佛山市组织专家深入企业，了解问题，排忧解难，并召开企业大会强调，坚定信心，应对挑战，创新突围，用发展的确定性对冲外部环境的不确定性。佛山市市长朱伟说：“佛山企业要推动产业链创新链双向融合，走好创新发展之路。”
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】