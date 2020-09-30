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“佛山制造”的活力与韧性

本报记者  刘泰山

2020年09月30日06:58  来源：人民网－人民日报
 

　　珠江西岸，广东佛山市的一环快速路上，货柜车一辆接一辆排队过收费站，显示工业大市佛山的经济正在复苏。万和电气、菱王电梯、联塑集团、格兰仕、华兴玻璃、海天味业、科达洁能、溢达纺织等一批头部企业业绩亮眼，凸显“佛山制造”的活力与韧性。

　　灵活应变，主动转型升级

　　新冠肺炎疫情发生后，佛山企业开足马力生产医用口罩、防护服、体测仪等防疫物资，从佛山调配的防护服占广东省总数的1/4，有力支持了全国疫情防控工作。不仅如此，一批佛山企业更是因时而变，为后续发展储备“体能”。

　　佛山市承安铜业有限公司，知名度不算高，却位于行业前列，产品广泛用于手机、计算机、数控设备、汽车等领域。疫情防控期间，全球多家汽车厂关停，手机销量下滑，承安铜业传统线路板市场一半以上订单中断。

　　“危机并存，危中有机。”公司总经理周建新清醒地看到，汽车、手机线路板市场低迷，但体温检测设备、电脑等需求量快速递增。今年2月，承安铜业率先复工，加大供应防疫产品以及电脑线路板所需的铜材，订单排到了下半年。

　　今年4月，承安铜业又启动工业互联网改造，提升车间智能化、管理精细化水平。“要摆脱困境，必须啃硬骨头。”周建新说。

　　近年来，佛山市持续推进工业互联网建设，每年大批制造业企业“触网”“上云”，高新技术企业呈规模化发展。佛山市委书记鲁毅说：“全市要努力打造一流营商环境，推动‘佛山制造’由量大转向质强。”

　　锤炼品质，不惧市场考验

　　在餐饮业遭受疫情影响之际，海天酱油的生产企业——佛山市海天调味食品股份有限公司营销额依然实现上涨。

　　这番表现固然得益于新的家庭消费需求刺激，但根源还在于产品自身的品质。酱油酿造要经过400多个环节，所有环节的温度、湿度、时间等均有稳定的数据指标。一颗黄豆从运进车间到制成酱油、产品包装、进出仓库等，全程智能操控，基本无需人工。

　　海天味业董秘张欣介绍，公司每年都有技术攻关重点，去年投入技术创新的资金达5亿元，约占营收总额的3%。如今，海天味业销售网络覆盖全国所有地级以上城市。

　　“危机考验的是平时。练好平常功夫，方能处变不惊。”北京大学国家发展研究院教授周其仁长期跟踪研究“佛山制造”，他认为，一个企业的基本功是“锤炼品质”，而品质稳定又需要科技提升做保证。

　　蓄力创新，提升产品竞争力

　　在庞大的家电行业里，小熊电器股份有限公司是后起之秀，却推出了多款热销产品，业绩飘红。今年一季度，小熊电器营收同比增长17.31%，净利润同比增长83.66%。

　　专家分析，强烈的创新意识是小熊电器的核心竞争力。近年来，小熊电器加大技术创新投入，7个研发团队240多人每年开发100多款新品。公司持续投入10亿元，建设研发机构和智能化工厂，不断提升技术、产能和自配能力。

　　“我们依靠大数据引领、差异化竞争，创新产品类型、功能、外观以及营销手段，探索‘创意小家电+互联网’发展模式，精准对接个性化需求，电商销售额约占90%。”小熊电器董事长李一峰说。

　　近日，佛山市组织专家深入企业，了解问题，排忧解难，并召开企业大会强调，坚定信心，应对挑战，创新突围，用发展的确定性对冲外部环境的不确定性。佛山市市长朱伟说：“佛山企业要推动产业链创新链双向融合，走好创新发展之路。”


　　《 人民日报 》（ 2020年09月30日 07 版）
(责编：白宇、曹昆)
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