我国最大直径盾构机下线

日前，一台最大开挖直径达16.07米的超大直径盾构机在中国铁建重工集团长沙第一产业园下线。这台盾构机整机长150米，总重量4300吨，是我国迄今研制的最大直径盾构机。

新华社记者 戚晓毅摄

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 01 版）

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