前8月网上零售额创近年来新高 网上零售为经济复苏添活力

原标题：网上零售为经济复苏添活力

商务部发布的数据显示，今年1月至8月，全国网上零售额70326亿元，创近年来新高，同比增长9.5%。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，影院、餐饮、旅游等线下商业受到冲击，而线上经济却逆势上扬，直播带货、社团购物、门店到家等新型消费蓬勃发展，成为消费市场一大亮点。

专家表示，未来随着5G、物联网等新型基础设施建设的持续推进，线上经济将会迎来更大发展空间，不断带动消费潜力回补释放，激活经济发展新动力。

线上消费迅猛发展

网上零售发展为何如此迅猛？中国贸促会研究院副院长赵萍认为，这首先要得益于复工复产的全面推进。“特别是教育、文化、娱乐、体育等服务行业的全面复工复产，增强了服务消费的供给能力。”赵萍表示，随着新一代信息技术的应用和普及，线上消费的新业态新模式不断涌现，特别是以视频直播为代表的新业态创造了商品和服务线上消费新的增长点，助推线上消费实现高增长。

当前，直播带货已成为电商发展的新引擎。商务部市场运行和消费促进司负责人王斌说，直播电商呈迅猛发展势头，直播场次不断增加，直播内容不断丰富，直播方式不断创新。根据商务大数据监测，上半年，电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。“直播带货带动作用明显，疫情期间，各地通过开展形式多样的直播活动，让许多滞销的农产品直达千家万户。”王斌说。

“消费促进月+消费券”等促销方式有力带动了线上消费。由商务部组织的2020年全国消费促进月活动，首周就实现商品消费和服务消费总额9800多亿元，环比增长8.1%；其中，全国实物商品网上零售额环比增长22.7%，实现“开门红”。

信息消费成为有效扩大内需、拉动经济增长的新动力。工业和信息化部信息技术发展司负责人李颖表示，信息消费的内涵和外延在不断扩展，从原来的“信息的消费”，扩展到“信息+消费”。疫情期间，在线教育、网络医疗等信息消费的新业态、新模式蓬勃发展。

加快成为消费市场稳定器

当前，网络零售正在成为消费市场的稳定器。尤其是疫情期间，居民聚集性、流动性、接触式消费受到严重抑制，但各种新业态新模式加快扩容，线上消费逆势增长，有效保障了居民日常生活需要，推动了经济稳步复苏、企稳回升。

直播带货、反向定制、门店到家等新业态新模式层出不穷。苏宁小店集团副总裁韩鹏介绍，疫情期间，苏宁小店上线“苏宁菜场”，消费者可以在当天晚上9点前通过苏宁菜场APP下单，第二天早上7点在苏宁小店提货。韩鹏说，这既满足了大众特殊时期无接触服务需求，也提升了电商平台的供给能力。

电商方便了百姓生活的同时，正加快改变着传统商业，让线上线下融合发展的趋势更加明显。来自美团的数据显示，7月份，全国服务业小店的消费复苏率达到91.8%，美团平台新增小店超过9万家，小店线上交易额较上月增长23%。

“线上消费的高增长，促进了制造业和服务业数字化转型。”赵萍说，这使企业能够有机会更多利用销售端的大数据对消费者进行“画像”，并依据市场需求的最新变化研发设计出新产品、新服务，有效促进供给与需求之间良性循环，进而推动经济高质量发展。

线上经济迎重要发展机遇

近日，国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，明确要着力补齐新型消费短板，进一步激发市场主体活力，促进线上线下消费深度融合，努力实现新型消费加快发展。专家认为，在政策助推下，未来网络零售仍将持续保持高增长态势，线上经济将迎来重要发展机遇期。

“在新一代信息技术应用和普及下，在供应链数字化大潮下，会有越来越多的商品，比如价值较高的住房、汽车以及高端家用电器和家装产品从线下转到线上。”赵萍说，同时，在线教育、在线医疗、在线咨询等线上服务也将不断涌现，使得优质服务能够面向全国甚至全球销售，从而拓宽服务半径，从供给端进一步扩大消费规模。

网上零售在快速发展的同时，也存在一些问题。比如：商品质量参差不齐，部分电商平台存在无序竞争、虚假宣传等现象。未来，还需通过完善技术保障、优化服务链条、加强服务监管来解决上述问题，促进线上经济健康可持续发展。

当前，我国疫情防控取得重大战略成果，消费市场已进入“金九银十”消费旺季。可以预见，随着全国生产生活逐步恢复，全国网络零售市场仍将保持快速增长，并将继续在促消费、稳外贸、扩就业、惠民生等工作中发挥更大的作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)