多部大片国庆上映 电影市场逐步回暖

近一段时间以来，电影市场逐渐回暖。数据显示，当前全国影院复工率接近90%。专家预测，国庆中秋假期，市场有望迎来观影热潮，各方对电影市场更具信心。
作为影院复工以来的首个长假档期，今年国庆中秋档汇聚了多部重量级大片。《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》和《急先锋》都选择在这一档期上线，市场预期也很高。
猫眼娱乐CEO郑志昊表示，电影行业在新冠肺炎疫情中表现出了耐心与责任，对观众有责任，对行业有担当，长期有信心，当下有耐心，相信会成就更多的高票房影片。
由于好莱坞电影的宣发和拍摄受新冠肺炎疫情影响较大，国庆后的传统票房淡季或将成为国产电影逆袭良机。
郑志昊说：“讲好中国人自己的故事，会成为中国电影主流，越来越被中国观众接受。可以预见，贴近老百姓生活、引起感动和共鸣的国产影片，占比会逐步增加。”
受疫情影响，《囧妈》《大赢家》等原定在院线首映的电影转投线上播放，以往在各地影厅进行的线下路演也转移到线上，由放映方式引发的观影方式之变受到业内广泛关注。据不完全统计，今年中国电影市场有将近300部新片等待上映。
专家认为，疫情初期，互联网平台流量和会员增长比较明显，但随着疫情的发展，缺少内容供给的视频平台受到一定影响，流量和会员增长速度也出现回落。互联网发行能够分流小成本影片在影院发行的压力，而院线票房的高涨也能促进大体量影片在互联网平台窗口期的收益。
中国电影如何在疫情影响之下持续发力？专家建议，需要破除产业链、艺术生产及人才培养方面的结构性问题，不断加长做细中国电影产业链，强化各规模影片多元均衡发展，培育具有国际竞争力的新型电影人才。当前中国电影产业的核心链条仍是制作电影本身，对电影的评价指标主要还是聚焦票房，产业链上中下游存在大量空白区域，可以向教育、健康、大娱乐等行业衍生，实现共赢。
展望未来，电影的内容将更加细化，根据电影属性、市场规模和观众选择等进行分类，满足日趋多元化、个性化的市场需求。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】