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多部大片国庆上映 电影市场逐步回暖

2020年09月30日09:37  来源：经济日报
 
原标题：多部大片国庆上映 电影市场逐步回暖

　　近一段时间以来，电影市场逐渐回暖。数据显示，当前全国影院复工率接近90%。专家预测，国庆中秋假期，市场有望迎来观影热潮，各方对电影市场更具信心。

　　作为影院复工以来的首个长假档期，今年国庆中秋档汇聚了多部重量级大片。《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》和《急先锋》都选择在这一档期上线，市场预期也很高。

　　猫眼娱乐CEO郑志昊表示，电影行业在新冠肺炎疫情中表现出了耐心与责任，对观众有责任，对行业有担当，长期有信心，当下有耐心，相信会成就更多的高票房影片。

　　由于好莱坞电影的宣发和拍摄受新冠肺炎疫情影响较大，国庆后的传统票房淡季或将成为国产电影逆袭良机。

　　郑志昊说：“讲好中国人自己的故事，会成为中国电影主流，越来越被中国观众接受。可以预见，贴近老百姓生活、引起感动和共鸣的国产影片，占比会逐步增加。”

　　受疫情影响，《囧妈》《大赢家》等原定在院线首映的电影转投线上播放，以往在各地影厅进行的线下路演也转移到线上，由放映方式引发的观影方式之变受到业内广泛关注。据不完全统计，今年中国电影市场有将近300部新片等待上映。

　　专家认为，疫情初期，互联网平台流量和会员增长比较明显，但随着疫情的发展，缺少内容供给的视频平台受到一定影响，流量和会员增长速度也出现回落。互联网发行能够分流小成本影片在影院发行的压力，而院线票房的高涨也能促进大体量影片在互联网平台窗口期的收益。

　　中国电影如何在疫情影响之下持续发力？专家建议，需要破除产业链、艺术生产及人才培养方面的结构性问题，不断加长做细中国电影产业链，强化各规模影片多元均衡发展，培育具有国际竞争力的新型电影人才。当前中国电影产业的核心链条仍是制作电影本身，对电影的评价指标主要还是聚焦票房，产业链上中下游存在大量空白区域，可以向教育、健康、大娱乐等行业衍生，实现共赢。

　　展望未来，电影的内容将更加细化，根据电影属性、市场规模和观众选择等进行分类，满足日趋多元化、个性化的市场需求。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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