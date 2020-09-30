去年我国超六成信托资产投入实体经济

中国信托业协会29日发布《中国信托业社会责任报告（2019-2020）》（以下简称《报告》）称，截至2019年末，信托业直接投入实体经济（不含房地产业）信托资产余额13.12万亿元，占全部信托资产余额60.73%。
《报告》指出，去年信托业直接投入的实体经济基本覆盖了实体经济的各个行业，在支持国家重大战略、服务供给侧结构性改革、培育壮大“新动能”、缓解企业融资难融资贵等方面起到了积极作用，实现了信托业与实体经济的良性互动、协调发展。
截至2019年末，全行业68家信托公司受托资产规模为21.6万亿元，较2018年年末同比下降4.83%。其中，集合资金信托规模占比45.92%，同比上升5.81个百分点；单一资金信托占比37.1%，同比下降6.23个百分点；管理财产信托占比16.98%，与2018年基本持平。从信托功能角度看，融资类信托占比26.99%；投资类信托规模为5.12万亿元，占比23.71%；事务管理类信托占比49.30%。截至2019年末，信托公司固有资产规模7677.12亿元，同比增长6.73%。2019年全年，信托行业实现净利润561.17亿元；全行业实际缴纳税款640.11亿元，同比增长34.63%。
信托是如何服务实体经济呢？中航信托党委书记、董事长姚江涛近日在银保监会例行新闻发布会上透露，中航信托针对民营企业所处的不同行业及细分领域，结合其在不同发展阶段的个性化需求，中航信托通过信托贷款、投贷联动、股权投资、并购基金、ABS等多种模式，提供多样化的金融整合服务。
《报告》还显示，2019年信托全行业向受益人分配信托收益9104.94亿元，同比增长21.80%。同时，坚持支持医疗、卫生、教育、文化等各项社会公共事业发展。另外，2019年信托公司作为受托人共备案慈善信托126单（包含扶贫目的的78单），较2018年增长54.3%，信托财产规模10.25亿元。
值得一提的是，绿色信托作为绿色金融体系的重要组成部分，是信托公司履行社会责任、创造社会价值的体现，也是信托业融入国家绿色金融体系的重大责任担当。《报告》显示，在绿色信托资产规模方面，2019年绿色信托存续资产规模为3354.6亿元，同比增长152.94%，新增绿色信托资产规模为1383.52亿元；绿色信托存续项目数量为832个，同比增长101.45%，新增绿色信托项目313个。
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