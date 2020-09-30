原标题：强化主业、夯实责任，阳光保险用行动诠释“固本强基、行稳致远”

人类社会发展史，是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。而突发事件、重大灾难，则是检验人类社会保障支柱的一根重要标尺。2020年，新冠肺炎疫情全球大流行，国内洪峰迭起，多地汛情告急，再叠加世界百年未有之大变局，一场“人民至上，生命至上”的保卫战、保障战打响。

近期，银保监会接连召开新闻发布会，向社会展现抗击疫情、防汛救灾、助力复工复产及支持“六稳”“六保”中金融业的有力行动。其中，阳光保险便是一支中坚力量。“阳光保险集团作为灾难与意外风险的救助企业，在疫情、灾难面前责无旁贷”，阳光保险集团董事长张维功表示。也正是在这位保险老将的带领下，近年来，阳光保险聚焦主业、坚守本业，让“客户至上、生命至上”从保障理念成为落地行动。

风险叠加，2020保险业保障主业迎检验时刻

从保险风险覆盖的广度及深度两个维度，来看2020年这场保障战。新冠肺炎疫情这场波及全球的公共卫生事件，让整个世界都感受到风险全面来袭：健康、生命安全首当其冲；伴随着全球经济的停摆，就业、财产损失也相继面临压力。同时，进入汛期，国内洪水灾害频发，多区域居民房屋财产受到严重损失。健康风险、财产风险相继来袭。

“人民安全是国家安全的基石”，面对突发疫情及洪水灾难，这是一场生命、健康、财产的全方位保卫战，保障意义格外凸显。作为保障基石、社会稳定器、经济助推器的保险业，也在今年迎来保障主业的重要检验时刻。

对于保险业而言，保障人民的健康、财产，对风险进行有效管理，用金融力量对风险造成的损失进行有效补偿，是主业，更是初心。“人身保障、经济补偿是保险的初始功能，也是核心功能，回归保障本源是保险业的天职。”正如张维功所强调，阳光保险从成立以来，便一直强调牢守初心，践行强化保障主业之路。

产险发展，阳光保险不断提升保险渗透率，提高对灾害损失的补偿比例，分散和转移企业、家庭、个人的财产与责任风险；寿险发展，阳光保险则专注回归保障，关注民生，融合医养，以满足人民日益增长的美好生活需要。坚持做强主业的理念，近年来，阳光保险更加大产品供给侧改革力度，积极推动产品结构转型，针对不同年龄、不同地域、不同经济承担能力的人群，有针对性地提供多样化的保障类产品，从产品端建立起以保障创造价值的发展路径。

可以说，阳光保险的高价值发展路径，也正是近两年保险业从高速发展转到高质量发展的回归之路。不断夯实、强化保障业务，坚持“保险姓保”，在产品端、服务端全面优化，并提供丰富、多元化的供给。如此来看，今年复杂多风险的环境下，检验保险主业，恰逢其时。

固本强基：阳光牢守初心全方位夯实保障主业

风险频发，需求爆发，更刺激着多元化创新供给，让保险业最大化发挥保障主业力量。

以阳光保险为例，健康保障方面，新冠肺炎疫情爆发后，阳光保险陆续对包括“阳光人寿臻欣2019终身重大疾病保险”在内的37款保险保障产品进行了保险责任扩展；并在业内率先针对疫情开展全面措施，第一时间向武汉一线抗击疫情的医护人员、全国医疗驰援人员及家属捐赠超千亿的保险保障，是当时对武汉地区提供保险涉及人员最多，保障金额最大的保险公司。

伴随抗疫不断深化，阳光保险将保障范围拓展，为抗疫一线的媒体记者、环卫工人、志愿者等捐赠保险，为“逆行者”增添了一把保障伞，解除“逆行者”的后顾之忧。数据显示，截至7月底，阳光保险捐赠总保额逾1.14万亿元，覆盖全国超540万人。

同时，此前一直深耕“保险+医疗”的阳光保险，不仅自身投入抗疫战之中，充分协同发挥专业力量，更将风险管理延伸至事前、事中，用科学预防、创新疗法，全面的健康管理守护更广范围人民的健康。2020年，为1.7万名医护人员提供了医疗责任险，保障额超过35亿元，通过保险产品为医护人员的职业责任提供充足保障。阳光保险及时、贴心、创新、覆盖面广的健康保障产品及服务，在全民抗击疫情中，为老百姓们强化健康保障的强度及韧性。

财产保障方面，面对危急的洪水灾害，阳光保险第一时间成立洪涝灾害应急领导小组，组织各机构迅速启动应急服务预案：建立覆盖到县的洪涝灾害救援服务网络，救援服务合作单位超过3万家；建立动态灾害预警机制，密切监测暴雨、洪涝、台风等信息，第一时间发布提示290万条；根据大数据风险评估模型，精准圈定汛期高风险客户，发放《汛期防灾防损告知书》超4万份，提供现场专业防损服务2436次，提前完成相关企业的风险隐患排查、整改，有效发挥了保险防损减灾功能，最大限度的减少了损失发生。

风险、灾难，是对一家保险公司保障产品与服务储备的应急检验。对于一直专注保障主业的阳光保险而言，这恰是用武之地。据了解，面对突发疫情及灾情，阳光保险在丰富经验之上特事特办，快速启动大灾理赔应急响应预案，水淹车“零单证、一站式”，家财险“免单证、一键赔”，车险最快案件从客户报案到收到赔款仅用十几分钟；同时，针对灾后重建、复工复产等新问题，阳光保险更加大保险产品和服务的支持，“老板安心3.0”为小微企业发展筑牢安全防护墙；建筑施工安全生产责任保险、建筑工程履约保证保险、农民工工资支付保证保险，助力企业安全施工，为施工企业降低资金占用成本和融资成本，也为广大农民工及时拿到工资安装了防火墙。2020年，阳光财险为超2.5万家企业提供了安全生产责任险，保障责任限额超890亿。另外，还为500多家生产制造型企业提供了5.5亿的环境污染责任险，保证了企业的稳定经营,减轻了政府的财政负担。

行稳致远：阳光用“农民心态、工匠精神”拓宽责任之道

对于阳光保险而言，保障是主业，责任则是本能、使命。

张维功曾多次对保险的本质进行剖析，他表示：“究其根本，保险业是很传统，且特点鲜明的行业。现在保险要借助互联网、大数据、人工智能等科技进步创新发展，但始终不能忘记保险的风险保障本质，不能忘记保险公司是要为老百姓的生命、健康负责，是为老百姓排忧解难的企业。这意味着保险企业需要承受更大、更重的企业责任，严格规范坚守底线，以农民心态与工匠精神，脚踏实地地经营企业。”

确实，保险的保障主业决定了这个行业是一个充满大爱，并承担更多社会责任的行业。“保险，从来都是在服务国家战略、服务经济社会发展中成长的。”张维功的这句话，充分揭示了阳光保险一路坚持服务国家战略和经济社会发展，与时代同呼吸共成长的发展路径。

张维功认为，保险行业既是一个资本密集型产业，也是一个劳动密集型产业。阳光保险在全国有近3000家机构、28万员工及销售人员，阳光的精神，体现在每一位员工身上，阳光的责任，更依托每一位阳光人的履行。这一背景，奠定了阳光保险格外注重文化、理念、精神的传承。

“百善孝为先”，早在2010年，阳光保险就在行业首创“员工父母赡养津贴”关爱计划，对入职满3年的员工，父母有一方满60周岁的，可享受最高每月500元的赡养津贴。2020年7月28日，阳光保险15岁生日之际，还向入职5年以上的员工父母发放1000元、10年以上员工父母发放3000元的“司庆关爱金”，约4万员工家人收到这份来自子女所在企业的“福利”。责任，从身边做起，阳光保险积极弘扬尊老爱老的传统美德，让员工父母首先感受到了来自保险业的温暖。

“民生问题是经济社会发展的最终落脚点，也是新时代国家战略的核心要素。”阳光保险一直以来都秉承“义以生利，利以平民”的准则，助力民生保障。一方面，阳光保险开发价格低、保障足、覆盖全的灾害救助类保险产品，积极参与各地政府的灾害民生综合保险项目，缓解政府社会治理压力；另一方面，阳光保险积极作为，在产业扶贫、保险扶贫、教育扶贫及健康扶贫四个方面，助力国家打赢脱贫攻坚战。

来看一组数据：2018年对口帮扶吉林延边安图县龙泉村，投资兴办阳光冰泉大米生态农场、龙泉煎饼加工厂、有机木耳专业生产合作社等项目，到去年底，煎饼加工厂销售额超百万，为龙泉村增加收入20.5万元，大米生态农场增加收入40万元。阳光保险还在四川雅安建立起的黄果柑、茶叶、枇杷、猕猴桃等四大品类基地，累计购销基地产品120多万元，援建扶贫产业基地3200余亩，辐射1000多户贫困农户。阳光保险承保乌素图镇15000多亩的胡萝卜目标价格指数保险，向583户农户支付了933余万元赔款。阳光保险的“双生计划”连续3年捐助帮扶万名贫困学生，总资金达3400余万元，覆盖34个国家级贫困县。阳光先后捐资共建的65所阳光博爱学校，遍布全国22个省份，覆盖2.5万余名师生。

此外，阳光保险还用金融力量重点向实体经济倾斜。“保险业不仅具有独特的保障属性，而且还具有鲜明的金融属性。保险资金，尤其是寿险资金，具有长期性、稳定性的特点，抗周期能力强，能够为经济转型和产业升级直接提供强大的动力。”在张维功的带领下，阳光保险保持稳健审慎的投资风格，通过债权、股权、基金等不同方式参与“一带一路”、绿色金融、棚户区改造、京津冀协同发展、创新产业扶持等多个国家重点项目，为实施供给侧改革、服务国家重大战略、缓解中小微企业融资难提供了实实在在的金融支持。

2020年风险叠加的重要节点，阳光保险更在投资板块上做了重点倾斜，累计向重庆、湖南、四川等8个重灾区省份新增投资64.5亿元，其中债券52.3亿元，非标债权12.2亿元。投资地方政府债极大地缓解了当地政府财政压力，为抗洪救灾和灾后重建提供了强有力的财力保障。

结语：

不平凡的2020年，正迎来最后一个季度。这一年，阳光保险用主业诠释了保障的意义，用责任阐释了金融的天职。

(责编：夏晓伦、毕磊)