北京车展20多款车型搭载天猫精灵

10月1日，2020北京车展将迎来首个公众开放日，宝马、奥迪、沃尔沃等豪车品牌的多款首发新车备受关注，智能化、数字化成新趋势。9月30日，阿里巴巴旗下的智能语音助手天猫精灵公布，截至目前已经与多家一线品牌车企进行了深度车联网合作，北京车展期间亮相的20多款车型均搭载了其AI能力，包括全球首发的新宝马5系、M系等热门车型，年内将有上百万辆合作款新车上市销售。
汽车搭载了天猫精灵后，车主可以用说话的方式进行人车交互，听音乐、有声读物，查询地图导航、周边设施，甚至可以直接在车上控制家中的智能家电。
天猫精灵事业部总经理库伟表示，为了提高消费者的使用体验，在传统的家车互联场景外，希望能用阿里的语音交互技术、AI服务能力、经济体生态资源，在车里解决一些高频刚需的问题，“比如生活缴费、日用品采购、预定餐厅、修车等生活中琐碎的事务，如果能通过打通车企、互联网企业的生态资源来解决，一定会给消费者带去方便。”近期在BMW iDrive车机系统中上线的外卖功能，就整合了饿了么“专星送”服务，以及支付宝的免密支付能力。（牛广文）
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