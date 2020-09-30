从电商到新国货 为城市竞争力打造新引擎

9月24日，天猫联合CBNData发起《2020新国货之城》调查，针对新国货在全国不同城市的发展做了全面“体检”，最终报告显示，新国货发展最佳的城市依次是：上海、广州、深圳、北京、杭州，跻身前10的不仅有武汉、成都，还有宁波、佛山、晋江。据了解，该报告以各城市国货品牌的数量、在天猫的销量、和产业规模等因素综合考量排序，折射了一个城市的商业创新力，也是城市竞争力的风向标。

电商发展的十年，是传统品牌拥抱互联网的十年。在这十年里，诸多传统品牌纷纷布局线上渠道，线上销售额占总销售额比例不断攀升，不少中华老字号也加入到了线上经济的行列。

而在未来的新十年，将是互联网铸造新品牌的十年。原来的企业是根据线上渠道而调整经营战略，而新品牌则是依托线上渠道而建立企业。《2020新国货之城》调查显示，在天猫八大行业头部品牌中，新锐品牌已经占据了超过三分之一的比重，其中包括完美日记、元气森林、花西子等优秀的新锐品牌。

天猫等电商平台显著缩短了新品牌增长所需要的时间，给了他们一个可以与传统大品牌“角力”的机会。比如在2016年才成立的，2018年6月才入驻天猫的乳制品新锐品牌认养一头牛，在短短的两年后，于2020年第一季度在天猫乳品类销售额就超过了蒙牛、光明等一众传统乳制品巨头。企业和品牌在这么短的时间内取得如此快的增长，是难以想象的。

在新锐品牌在天猫等电商品台沃土上快速发展的同时，其所处的城市也得到了进一步的发展，城市竞争力有所提升。比如拥有丰富文化底蕴的首都北京，借助大量文创品牌，比如故宫、国博等开创的一系列文化产品销售，打造了一个巨大的文创IP，这个IP已经超越传统文化用品的范畴，渗透到了服装、珠宝、美妆等等行业，为北京的现代商业进步、市场经济活力和城市文明建设贡献了巨大的力量。

在传统一线城市依然强势的同时，我们也看到了因品牌崛起而城市整体实力快速攀升的新兴城市涌现。这些新兴城市充分发挥自身的比较优势，挖掘自己的独特发展潜力，借助天猫等平台打造了大量的优秀品牌。比如螺蛳粉之城广西柳州，截止2020年8月，仅螺蛳粉出口总值就达到了2100万元。还有袜业之城浙江诸暨，依托诸多袜类品牌的出现，它已经占据了国内70%，国际30%的市场份额。

从发布的榜单丰富了城市竞争力的综合考核指标就可以看出，电商平台让城市竞争力有了新的维度，这也给了这些新城市一个快速成长，弯道超车的宝贵机会。此次调查报告选用了品牌数量力、品牌质量力和品牌竞争力三个维度来衡量城市的国货竞争力。

新锐品牌借天猫等电商平台崛起，不仅是互联网渠道的功劳，更多地还是品牌自身的定位与创新，而城市内品牌这些特性的综合，就是一个城市创新实力的体现。用品牌的实力来综合评判城市的创新实力、商业活力等等水平，更能够凸显在市场经济条件下一个城市的综合实力。而这比起原有的GDP衡量指标，这些新城市可以从品牌方面得以超越一些GDP较高的地区，实现自身的差异化发展。

“时势造英雄”。表面上看起来是平台塑造了新品牌，进而再由新品牌推动了城市的全面发展，实质上平台的作用只是提供了一个公平竞争的场所，给了新锐品牌和新兴城市一个超越传统条件限制，与传统品牌和传统发达城市“扳一扳手腕”的机会，在这个过程中，人们的创业潜能和城市的创新潜力被充分挖掘释放出来。

综上，窃以为，一家独大，强者通吃并不是真正的互联网经济，百花齐放，充分竞争才是互联网给社会经济发展带来的最大变化。天猫等电商平台的存在，为新锐品牌和新兴城市解开了现实渠道条件的枷锁，给了他们一个施展自身创新潜力和能力的宝贵舞台。（作者盘和林，系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)