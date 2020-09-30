加强基础管理 确保本质安全

今年以来，陕钢集团龙钢公司以“素质兴安、本质保安、管理促安”为抓手，坚持以人为本、安全发展，贯彻“风险分级管控、隐患排查治理”双重预防工作机制要求，不断强化和落实企业主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，全面推进安全文化建设，提高全员安全意识，确保安全生产。

横向到边纵向到底，健全安全责任制体系

强化安全基础管理，是确保安全生产的必然途径。该单位主张“我的安全我做主”，建立了横向到边、纵向到底的安全责任制体系，所有作业区、班组，年初对目标责任进行分解，然后层层签订安全目标责任书，确保责任到人。特别是涉及危险化学品库房、反射源等危险化学品进行分类核查统计，建立详细记录，做到心中有数，确保危化品始终处于安全受控状态。并要求，各使用单位严格落实源头安全管理措施，对区域内危化品严格落实登记制、做好排查和日常监管、安全宣传等源头管理工作，详细掌握危化品使用基本情况，把好数量关、出入关，切实从源头上预防隐患事故发生。

提升全员安全意识营造良好生产氛围

上半年，该单位除了开展各类常规活动之外，陆续进行了全员安全教育，安全风险辨识、评估分级管理，落实重点领域安全管理以及形式多样的安全文化活动，进一步提升全员安全意识，营造良好的安全生产氛围。同时，开展模拟应急演练，扩大参演人员范围，设计开展了火灾事故应急演练、危化品泄露应急演练，灼伤、烫伤现场处置等多次演练，进一步检验了员工对应急预案中规定的预警、应急响应、处置和救援、应急保障等应急行动的执行力，提高员工应对突发事件的实战能力。

加强多方联动，加大治理力度

该单位持续开展“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”专项活动，制定应急处置措施，用动态监管手段加大现场管理力度，要求各作业区对安全管理体系、应急设施等重点内容进行自查，并根据发现的问题进行整改，严抓薄弱人员管控，落实隐患动态排查，不断提高人员安全生产应急处置能力，切实提升安全生产应急管理水平。同时，对于外协管理，全面落实“一家人共事、一体化管理”理念，建立外协单位精细化管理体系，通过运行评价“黑名单”机制，标明红线，划定底线，主动监管，常态指导，不断加强外协单位管控力度，确保实现外协单位与企业高质量发展相匹配。

安全无终点，任重而道远。龙钢公司将持续开展风险隐患大排查大整治，从管理制度、队伍建设、作风建设等多方面加强管理，常态化、持续化开展双重预防机制建设工作，努力提高公司安全生产管理水平，高标准打造行业示范楷模。（龙钢公司 刘王丽）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)