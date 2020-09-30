原标题：2020信息技术应用创新产业发展峰会在南通隆重召开

2020年9月28日，由中国电子信息产业发展研究院、工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心)、南通市人民政府主办，南通市工业和信息化局、南通市崇川区人民政府承办的2020信息技术应用创新产业发展峰会暨首届“鼎信杯”优秀信创产品征集活动总结大会在江苏南通隆重召开。工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟，中国电子信息产业发展研究院党委书记宋显珠，南通市委常委、崇川区委书记刘浩，南通市委常委、秘书长、副市长姜东等领导出席，南通市政府有关部门、研究机构、骨干企业、用户单位、行业组织代表等参加会议。

王建伟副司长指出，信创产业已成为促进国内信息技术产业高质量发展，构建国内产业大循环的关键环节。核心技术要不来、买不来、讨不来，只有自主创新、自力更生、奋发图强，发展自主信息技术产业体系，才能实现自主可控，从根本上保障重要领域和关键基础设施的网络安全。

姜东秘书长表示，南通迎来了百年未有的历史性发展机遇，随着国家“一带一路”、长江经济带、长三角一体化三大国家战略实施，以及南通新机场、北沿江高铁、通关海港建设的加速，有着区位优势的南通将成为长三角最具活力和潜力的新增长极。按照“一高地两基地三园共建”的思路，南通信创产业已经形成了集成电路、电子元件、电子器件等主打板块，智能机器人等新兴领域迅速发展。

宋显珠书记表示，近几年，业界各方积极行动、加大投入，探索走出了“以应用牵引，推动技术产品迭代进步和生态完善”的自主信息技术产业发展道路，未来仍需要正视差距、久久为功，凝心聚力实现核心技术领域突破。

会议间隙，王建伟副司长在刘浩书记和姜东秘书长等一行人的陪同下，兴致勃勃地参观了本次峰会展览区。展览区集中展示了在首届“鼎信杯”优秀信创产品征集活动中脱颖而出的产品和解决方案，包括华为云FusionAccess鲲鹏桌面云、航信AOS开发平台、长亮全新生态分布式银行核心业务系统、科大讯飞听见智能会议系统等。

倪光南、吾守尔 斯拉木、丁文华、廖湘科、赵春江等五位中国工程院院士通过视频方式发表了对信创产业发展的见解与建议。倪光南院士表示，我们要以更大的决心和力度共同推动信创工作，并提出了加强技术攻关、突破瓶颈制约，培育龙头企业、发挥引领作用，构建产业生态、夯实体系保障等建议。

吾守尔 斯拉木院士指出，信创是一个非常复杂的系统，涉及技术、产业、应用生态的建设，需要长期积累。他认为，一方面，要重点开展行业关键共性技术的研发和应用；另一方面，要以龙头企业为重点，以需求为导向，带动产业链上下游企业开展联合攻关，从根本上解决产业链短板问题。

丁文华院士表示，要营造有利于信创产业发展的良好环境，集聚产业力量和政策资源，充分发挥企业主体作用，大力推动信创产业发展。

廖湘科院士认为，在业界积极性高涨、干劲十足发展信创产业的今天，更要引导资源优化配置，尊重产业发展规律，问题导向和市场需求相结合，引导各地在充分考虑产业基础和资源要素基础上，因地制宜、科学布局，促进形成区域统筹协调、全国“一盘棋”的产业格局。

赵春江院士在为信创产业鼓劲的同时，提出了发展信创产业的建议，一是要构建国内国际双循环，打造可控的供应链，二是要抓好关键领域核心技术，组织力量持续攻关，三是要推动信创单品攻关向系统解决方案研发转变。

南通市崇川区委常委、副区长闫静翔在推介南通信创产业时表示，崇川区针对信创产业发展需求和趋势，共推出7大类15条扶持政策，重点支持企业在操作系统、数据库、云计算、应用软件、网络安全、服务器、外设产品等领域技术产品研发、生产和服务。

大会期间，珠海奔图电子有限公司、深圳市宝德计算机系统有限公司等10家企业、机构与南通信息技术应用创新产业园签约，落户崇川。

信创产业发展的目标是培育好用的产品，为促进信创产品研发和供需对接，工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心)举办了首届“鼎信杯”优秀信创产品征集活动，面向业界征集信创应用软件、设备驱动和解决方案，得到业界广泛响应，收到355个企业提交的共计407款产品，经过初选、测试和专家评审环节，最终遴选出49款典型产品和解决方案。第二届“鼎信杯”信息技术应用创新大赛将于2020年11月份正式启动。

会上，中国民航信息网络股份有限公司副总裁黄源昌，中国信息协会副会长何华康，奇安信科技集团股份有限公司总裁吴云坤分别带来了题为《技术驱动进步 创新引领未来》《产业及生态构建》《立足信创产业，探索网络安全产业发展路径》的主题演讲。

由信息技术应用创新工作委员会常务副秘书长刘龙庚主持的，以信创“双循环”为议题的高端对话上，多位专家表示，在积极构筑国内大循环的同时，不能放弃外部循环机制，需要做到两手都要抓、两手都要硬，最终实现信创产业高质量发展并走出国门。

信创产业的发展，最终靠的是人才。在人才培养分论坛上，产学研领域专家就如何打造人才梯队、建立健全人才培养机制、人才培养与高校教育改革等议题进行了充分研讨。

大会还围绕重点行业、信创云、南通信创产业发展分别召开了分论坛，业界专家和骨干企业代表带来了最新行业洞察和见解。大会同期举办了信创和5G项目路演，促进了产融高效对接。

(责编：夏晓伦、毕磊)