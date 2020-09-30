原标题：《2020年游戏电视选购白皮书》发布

昨天下午，由中国家电网与北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司联合编制的《2020年游戏电视选购白皮书》在LG（乐金）电子“艺术家·享未来”产品发布会上同步发布。

目前，游戏电视的概念刚刚普及,市场出现了大量的相关产品,其中不乏某些厂商在技术尚未成熟的情况下利用宣传等手段抢占市场。白皮书的发布在一定程度上描述分析了游戏电视的行业发展现状与趋势,并针对性的提出了游戏电视的选购建议,相信随着电竞市场与电视行业的蓬勃发展,游戏电视在未来一定会拥有广阔的市场。

(责编：毕磊、夏晓伦)