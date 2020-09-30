大家保险希望小学揭牌

9月28日，大家保险希望小学揭牌仪式在贵州省铜仁市万山区鱼塘乡黑岩小学举行。据悉，这是大家保险集团成立后捐助的首所希望小学，459个大山里的孩子从此成了大家保险人的牵挂。

仪式上，大家保险向全校493名师生捐赠为期一年的“学生平安保险”和“教职工意外保险”，总保额2893万元；向全校教师捐赠20台电脑，提升办公条件；向孩子们捐赠300副手套，帮助小学生抵御即将到来的寒冬；向学校捐赠包括数字电视、外放音响、远程视频摄像头等在内的整套电教设备。

仪式开始前，大家保险集团为学生们定制的大家梦想课堂正式开课，来自北京的大家保险青年志愿者们现场为孩子们上了一堂生动的美术课，以绘画的方式帮助大山里的小学生寻找人生梦想、树立对美好未来的憧憬。

当天，来自北京、江苏、湖南、山东、河南、黑龙江、安徽、湖北、海南等20多个省份的大家保险人捐赠的3000多本小学生读物陆续抵达学校，为孩子们筑起“大家保险梦想书屋”。四（一）班的姚佳杏翻开一本科普读本，看到远方捐赠者手写的留言“梦的半径远不止脚下的土地和眼前的书本，浩瀚无垠的宇宙才是人类终极探索的范围”，对未来充满了好奇，开心地嚷嚷长大要当“宇宙家”，看看地球外面是什么样子。

近年来，大家保险坚持“扶贫与扶智相结合”，下力气帮乡村孩子们寻梦、筑梦、圆梦，通过教育助力实现脱贫、防止返贫。鱼塘乡副乡长曾贵发、铜仁保险行业协会秘书长胡时可、大家保险集团品牌部负责人、大家财险贵州分公司及铜仁支公司主要负责人、希望小学师生等出席了当天的揭牌仪式。

贵州省铜仁市万山区黑岩小学始建于1940年，距今已有80年历史，承担着方圆5公里适龄儿童的小学义务教育重任，是万山区最大的村级完全小学（1至6年级班级齐全），现有学生459人，其中近一半是留守儿童、寄宿生和特困生。受地理环境限制，学校办学条件和办学环境较差，基础设施老化破旧，办公电脑严重不足。大家保险带来的礼物，不仅解决了学校的物质困难，更带来了精神活水，为大山里的459个孩子插上了梦想的翅膀。（牛广文）

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