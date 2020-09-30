国庆期间苏宁易购近300家门店同开 打造“一站式购齐”场景新体验

国庆中秋“双节”将至，消费热情已被点燃。节前两周，苏宁易购月饼、大闸蟹销量分别同比增长215%、239.9%。为让这“秋天的第一个小长假”更红火，9月27日-10月8日，苏宁零售云、苏宁易购广场、苏宁易购云店、苏宁家乐福、苏宁影城、苏宁极物、苏宁红孩子等双线互联网业态近300家门店将在全国多地同时开业，苏宁易购还联合合作品牌加码释放50亿补贴，联动线上线下全场景业态，为消费者量身定制个性化消费场景，打造一站式购齐新体验。

多业态融合“千店千面” 打造商圈潮流新地标

9月30日，苏宁易购广场在江苏淮安、四川成都、辽宁沈阳“东、西、北”三地同开，并汇聚苏宁家乐福、苏宁易购云店、苏宁影城、苏宁红孩子等智慧零售业态，从时尚、百货、快消、亲子、餐饮、娱乐等多元角度，结合区域消费特色，打造“千店千面”的一站式全场景服务。

苏宁极物也在北京、南京、重庆、长沙四地核心商圈重装开业，主打备受女性消费者青睐的美妆爆品集合店，更创意性地优选基础护理、面膜、香水、洗护等9大品类的大牌小样，让消费者理性消费、快速尝鲜两不误。

在成都新都苏宁易购广场，苏宁影城引进中国巨幕打造“城市观影头等舱”，网红茶饮品牌喜茶、高端健身品牌V9等入驻，为城市年轻族群营造时尚活力的潮流消费打卡地，刷新成都商业新高度；此次入驻的苏宁家乐福更是针对年轻人的消费习惯，通过大数据分析优选进口好货、网红品牌，并配合店内自由购物动线、场景化陈设，升级扫码购、自助收银系统，让消费者享受互联网场景下的沉浸式消费乐趣。

据悉，国庆期间，苏宁家乐福将在北京、上海、成都、沈阳、淮安五地同开，尤其在上海中华新路推出苏宁家乐福首家社区生鲜店。此前，家乐福公布全新的“1+2+1”店面模型，通过家乐福社区生活中心、家乐福标超、家乐福精选和家乐福社区生鲜店四种模型，匹配远场、中场、进场的消费者，为用户提供“一站式购齐“的一小时生活圈新主张。

专注极致服务 下沉市场也要品质消费

除了满足一二线城市消费者日益个性化的体验和需求，苏宁易购全场景智慧零售业态在三四线城市也“遍地开花”。随着下沉市场的兴起，曾经的消费低洼区成为后电商时代隐藏的消费“增长极”，国庆期间，被誉为“苏宁零售服务商战略排头兵”的苏宁零售云，于全国10多个地区开出约250家店，其中，9月30日当天开业共计199家，全国零售云门店累计已超6500家。

苏宁零售云以线下门店链接苏宁易购平台从家电3C到各种生活所需的海量品质商品，同时共享苏宁的数字化营销工具、用户服务等资源，依托苏宁易购县镇服务中心的广泛布局，助力下沉市场消费升级。福建省连江县的苏宁零售云万星店，刚刚开业三天销售额已超75万，店老板喜笑颜开。“我们这家店在装修上花了大工夫。”苏宁零售云运营人员张羽介绍，“虽然连江是县级市，但大家的品质消费需求也很旺盛。我们特意打造了高端商务风的装修风格，店内主推都是松下、海尔等进口和中高端品牌。”

受疫情影响，国庆期间很多县镇市场的家庭不会出远门，线下门店便成了家庭亲子娱乐的重要场所。于淮安金湖苏宁易购广场开业的苏宁红孩子，聚焦亲子家庭消费升级趋势，除了提供门店标配的红孩子育婴师服务以外，更是推出萌宝爬爬赛、手工制作、亲子运动会等会员活动，让消费者在购买母婴产品的同时，还能和孩子一起参加游戏，从而打破县级市场传统的“卖货促销”母婴门店形象，打造母婴业态互联网新体验。 （牛广文）

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