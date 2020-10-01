“大道康庄”甘肃篇

【记者手记】布楞沟村：农民生活好了，心气足了

人民网记者 任妍

2020年10月01日16:11 来源：人民网-财经频道

有些事，唯有亲眼目睹、亲身经历，才能真正理解。譬如此次采访，当我们走过漫长而曲折的山路，站在东乡的黄土地上，看着大山陡坡、沟壑纵横，才能明白，在东乡扶贫工作的落实和推进中，蕴含了多少人的付出与心血。

人民网记者在东乡县某扶贫车间内进行采访。（郑嘉豪 摄）

布楞沟，东乡语意为“悬崖边”。过去布楞沟村有“六大难”的问题，行路难、吃水难、上学难、住房难、就医难和增收难。2013年2月，习近平总书记来到布楞沟村，亲切看望村里的贫困群众，并嘱托要“把水引来，把路修通，把新农村建设好，让贫困群众尽早脱贫过上小康生活”。

“过路的客人口渴坏，干旱年，端不出一碗水来。”因为缺水，“花儿”唱出了苦涩的味道。“宁给一口馍，不给一碗水”流传成一句俗语。曾经，“水”是梗在布楞沟人喉咙里的一根刺，是大伙心头的“难”，吐不出来，咽不下去。水引来了，滋润了干渴多年的土地，滋润了布楞沟人的生活。

如今，布楞沟村自来水实现全覆盖，连心路通向群众家门口，整村面貌焕然一新。“日新月异”这个词用在今天的布楞沟变化，实在是恰当不过了。

布楞沟村这个“渴死麻雀摔死蛇”的村庄发生了翻天覆地的变化，水来了，路通了，幸福感也便提升了。一条宽阔的大路穿过村庄，带着布楞沟村发展的希望伸向远方，甘甜的自来水通进了家家户户院落中，崭新的村小学里满是孩子们的欢声笑语，妇女们在扶贫车间里忙碌，养殖、种植基地的牛羊和蔬菜也承载着这个村庄致富的梦想。

布楞沟村已今非昔比，水、电、路、房、网样样都不落下，村民们的素质提高了，他们致富的信心也更足了。

水至福来，从老有所依到老有所乐，从幼有所养到幼有所教，布楞沟村还在不断地变化着。而今，老人小孩儿生活好了，心情好了，心气足了，一个村新、景美、人和的布楞沟新画卷正向我们徐徐展开。

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