中保协首次发布保险业社会责任报告

新华社北京10月1日电（记者谭谟晓）中国保险行业协会日前发布《2019年中国保险业社会责任报告》，这是中国保险行业协会首次组织编写并发布行业社会责任报告。

保险是社会的“稳定器”和经济的“助推器”，在服务国民经济转型、完善社会保障体系、完善防灾减灾体系等方面发挥着重要作用。

报告显示，2019年，保险业保费收入4.26万亿元，承保保单495.38亿单，为全社会提供保险金额6470万亿元，赔付支出1.29万亿元。截至2019年年末，保险业支持长江经济带、京津冀协同发展的资金规模分别超过6000亿元和2500亿元。

在助力精准扶贫、服务“三农”发展等方面，2019年，农业保险为1.91亿户次农户提供风险保障3.81万亿元，向4918万户次农户支付赔款560.2亿元。承保农作物品种超过270类，基本覆盖常见农作物，备案扶贫专属农业保险产品425个。

在应对新冠肺炎疫情方面，截至今年7月1日，疫情相关理赔累计赔付金额5.16亿元。

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