国庆中秋假期首日：国内游客近亿人次 高速公路流量上升

中新社北京10月1日电 (记者 夏宾)中国民众迎来了新冠肺炎疫情暴发后的最长假期。数据显示，国庆中秋假期首日，全国接待国内游客近亿人次，全国交通运输运行总体平稳，高速公路流量上升。

贵阳北站，旅客步入候车大厅。 中新社记者 瞿宏伦 摄

中国文化和旅游部表示，国庆中秋假期首日，全国共接待国内游客0.97亿人次，按可比口径同比恢复73.8%；实现旅游收入766.5亿元人民币，按可比口径同比恢复68.9%。

中国交通运输部对外发布的消息显示，今年国庆假期首日，全国交通运输运行总体平稳，未发生重大及以上突发事件或安全生产事故，铁路、公路、水路、民航、邮政等部门协调有序。

10月1日当天，全国公路网出现双节出程高峰，粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区公路网交通流量明显增长，北京、上海、苏州、南京、广州、武汉、长沙、合肥等大中城市周边高速公路出城方向车流量较大。

交通运输部透露，截至10月1日12时，全国高速公路流量2994.20万辆次，环比昨日同时段(1599.75万辆)上升87.17%。预计10月1日全国高速公路流量约5400万辆次，同比增长3%左右。

此外，交通运输部还表示，10月1日，预计全国公路旅客发送量约4800万人次，环比上升20.7%，同比去年国庆首日公路客运量(7097万人次)下降32.4%。(完)

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