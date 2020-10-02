“大道康庄”山东篇

专家解读：撬动资源要素集聚 山东全省合力激发社会扶贫新动能

栗翘楚

2020年10月02日10:49 来源：人民网-财经频道

人民网北京10月2日电 （栗翘楚）当前，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会，已进入关键冲刺阶段。

为深入了解山东省精准脱贫路径，充分挖掘山东省在脱贫攻坚上的工作亮点和特色做法，近日，人民网“大道康庄——媒体调研行”山东采访报道团专访了山东省农科院农业可持续发展研究所主任袁奎明。

袁奎明表示，脱贫攻坚与乡村振兴目标和路径一致，有效衔接重点需曜协调解决局部和全局、统筹与攻坚、特困群体与乡村居民的关系问题，推进脱贫攻坚与乡村振兴实现高质量发展。

紧盯薄弱环节 合力激发社会扶贫新动能

今年3月11日，山东省委举行决战决胜脱贫攻坚座谈会，对打赢脱贫攻坚战进行再动员再部署。山东省委书记刘家义在会上强调，全省各级党组织和广大党员干部必须始终保持敢打敢拼的旺盛斗志，发扬斗争精神，勇于攻坚克难，大干300天，攻坚一整年。

山东作为农业大省、人口大省，在打赢脱贫攻坚上有哪些优势？袁奎明表示，五级书记抓扶贫，选派第一书记到村“抓党建、促脱贫”，充分发挥政治组织优势；山东省各行业部门相继制定脱贫攻坚工作方案，各级政府大幅提高了财政扶贫专项资金，实行了涉农资金整合向贫困村倾斜政策，各类经营主体、社会团体和个人广泛参与，结对帮扶、千企帮千村、区域协作扶贫，充分发挥全社会扶贫合力优势；山东省特色农产品丰富多样，通过产业园区扶贫、乡村旅游扶贫、土地流转扶贫等充分发挥特色产业扶贫优势；各地结合各地实际开展就业车间扶贫、电商扶贫、资产收益扶贫等发挥扶贫机制创新优势。

此外，山东省为持续巩固脱贫攻坚成果，针对特困群体人数多、地方政府兜底保障压力大；村集体经济收入低、扶贫公共服务设施维护难；乡村特色产业链条短，发展动能不足等薄弱环节，出台了一系列政策。

袁奎明表示，各级政府推进脱贫攻坚政策与最低生活保障制度有效衔接，推行大病商业保险，进行保费补贴，建立赡养基金、完善社会救助体系等方式，缓解政府财政压力；各级政府把发展村集体经济列入重要议事日程，通过经营性扶贫资产资源“四权分置”、资产收益保底分红；通过与龙头企业+合作社+农户等方式，大力推进农村三产融合，建立利益联结机制，让农户分享加工和品牌营销增值效益。

撬动要素集聚 搭平台建机制助力脱贫攻坚

发展产业是实现脱贫的根本之策，其中，激活农村资源要素是关键。

如何让资源要素“活起来”？近年来，山东省菏泽市实施“归雁兴菏”行动，大力发展“归雁经济”，出台支持政策20条，在全国率先设立市级返乡创业管理服务中心，引导18.2万人返乡创业，领办、创办经济实体6.79万家，带动40万人就地就近就业。同时，山东省获批创建国家级现代农业产业园8家，认定省级52家，市级203个、县级1300多个，初步形成了产业园“四级联创、梯次推进”的发展格局。

袁奎明表示，近年来，山东省在破除制约农村要素集聚体制机的制障碍等方面做了以下工作：

引导推进工商资本下乡，建立产业发展基金、扶贫基金，创新金融服务产品等，撬动资本要素集聚。吸引大学生、农民工返乡创新创业，开展创新创业孵化和乡村技能培训，认定齐鲁乡村之星、建立农科驿站，派驻科技特派员等。推动人才、科技要素聚集。推进农村承包地确权登记、“三权分置”、土地流转；推进土地股份合作社、发展多种形式的规模经营；激活土地要素。大力发展智慧农业、设施农业、数字农业、生态循环农业等模式，集聚科技、知识、信息等新兴要素。举办各种农产品博览会、交易会、论坛等，认定区域公共品牌和企业产品品牌，开展绿色食品、有机食品和地理标志农产品认证，打造电子商务平台等，扩大品牌影响力等。

县乡村联动发展 辐射带动乡村产业兴旺

摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。针对山东省如何推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，找寻自己的发展路径，进一步实现高质量发展，袁奎明表示，山东省近年来实施“百园千镇万村”工程，按照“一县一园、一镇一业、一村一品”思路，县级围绕发展优势产业，创建100个以上省级现代农业产业园；乡镇围绕发展区域特色种养业、特色加工业、特色文旅业，创建1000个以上省级农业产业强镇；村级围绕发展传统手工业、传统食品业、传统小商品加工业等，创建10000个以上省级乡土产业名品村。通过三级平台打造，促进县乡村联动发展，辐射带动乡村产业兴旺。

山东省还鼓励东部沿海经济发达区域推进乡村全面振兴率先突破，支持中西部欠发达地区培育优势特色产业，补齐农村集体经济、城乡基础设施、农村人居环境等短板。加快建立乡村振兴区域合作机制、区域互助机制、区际利益补偿机制，推进完善乡村振兴齐鲁样板政策、制度、标准和考核体系。加强县域统筹规划和顶层设计，统筹推进乡村规划编制，优化村庄发展空间，科学划分城镇化村庄、新型社区村庄、中心村庄、特色保护村庄、控制搬迁村庄、其它村庄等村庄类型，支持有条件的村庄开展“多规合一”的实用性村庄规划编制。鼓励沿海、沿黄、库湖区、山区等特色资源、产业基础相近的流域，开展片区村庄统筹规划、设计，探索建设未来村庄。

此外，山东全省加快推进互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与乡村经济发展深度融合，做实乡村信息产业，发展乡村网络文化，完善乡村数字治理体系。推进农业农村大数据中心和重要农产品全产业链大数据建设，推动农业农村基础数据整合共享。实施信息进村入户工程，围绕特色粮经、园艺产品、畜禽产品、水产品和林特产品等，创新发展智慧农业，推进数字技术集成应用，建设一批智慧农业应用基地，建好济南、青岛、潍坊智慧农业试验区。深化电子商务进农村综合示范，加快建成一批智慧物流配送中心，推动人工智能、大数据赋能农村实体店，促进线上线下渠道融合发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)