山东代村：当好发展“领头雁” 打造乡村振兴样板区

张代生

2020年10月03日15:01 来源：人民网-财经频道

“绿树掩映小洋楼，空气清新人长寿，条条大路通家园，乡村胜似城里面。”最近，在山东省兰陵县代村，老人们之间流传着这样一段顺口溜。

走进代村，映入眼帘的景象根本不像是在农村，干净整洁的街道、一排排洋气的楼房、绿树掩映的村民文化广场、美丽的兰陵国家农业公园、幽静的代村老年公寓……

代村街景。摄影：张代生

“这样现代化的新农村，感觉比我们那的县城都好！”一位记者由衷地感慨。

可是，谁能想到，这样一个美丽的地方，20年前竟是一个“散乱穷差”出名的村庄。

抓党建 代村走出新路子

1999年，代村党委书记、村委会主任王传喜刚上任的时候，村子穷，环境差，治安乱，村庄乱搭乱建、乱圈乱占问题突出，宗派之争、邻里矛盾叠加。村集体负债380万元，由于交不起水电费，三伏天全村连续被停水、停电一个多月。

“我上任第三天就接到法院传票，大半年的时间里，共收到法院传票126件。还债的压力，群众的不同声音，家人的反对，发展中遇到的困难，一件件迎面而来，考验着我和‘两委’成员。”王传喜说。

要拔掉穷根子，就要找准“病根子”。这“病根子”就是班子涣散、土地零散、分配不均。

找到病根子，就好下方子。

代村要变样，党员的作用很重要。抓党建，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，发挥每一名党员的模范带头作用。

火车跑得快，全凭车头带。

从当上代村领头人那天起，王传喜就在这个平凡的岗位上，尽心竭力，以身作则，以共产党员的先锋模范作用影响着党员，带动着群众。

早在1945年，代村就成立了党支部，80多年的组织建设历程，培育了代村人“永远听党话，跟党走”的信念。

“村里老党员的群众基础好，我们依靠他们抓队伍建设，让党员冲锋陷阵，为群众带头示范。”

抓党建，让王传喜尝到了甜头。

班子团结了，村民人心齐了，共同奔向致富路了。

在村两委领导下，代村选择了一条依靠不断发展壮大村集体经济，鼓励支持村民自主创业，实现强村富民、共同富裕的新型集体化道路。

路子对了，发展就快了。

几年下来，代村变了！村庄变富了，环境变美了，治安变好了，大家变得有干劲儿了。

如今，代村更是发生了翻天覆地的变化。村集体经济由当初的负债380多万元，发展到2019年村集体各业总产值30亿元，村集体纯收入1.3亿，已经实现了全面小康。

重民生 群众过上好日子

秋日的午后，阳光明媚，微风习习。代村老年公寓前的树荫下，一些老人三五成群在打着扑克。

走进老年公寓，在一楼的第一户门口，一位老人笑呵呵地迎了上来。

老人步履快捷，精神矍铄，红光满面，声音洪亮。老人叫李学全，今年79岁，老伴80岁，老两口已经在老年公寓住了8年了。

“我们喝的都是蒙山纯净水，村里每年都组织我们体检、外出旅游。在代村，我们老年人最幸福。坐在树荫下喝喝茶，下下棋，无忧无虑的，心里美滋滋儿的”。说起现在的生活，79岁的李学全老人笑了。

李学全介绍说，在代村，年龄达到60岁的老人就可以来老年公寓住，村里还给补助。年满60岁的老人，每人每月补助100元；年满70岁的老人，每人每月补助300元；年满80岁的老人，每人每月补助500元；年满90岁的老人，每人每月补助1000元；年龄到了，但是不愿意住老年公寓愿意和子女住一起的，每人每年补助4000元。现在，老年公寓已经住了180多户。

“我喜欢钓鱼，夏天就钓钓鱼，到冬天，就在屋里写字画画，我还是社区门球队队长呢！”李学全自豪地说。

记者注意到，屋里的两面墙上，挂着李学全自己写的字，其中一幅写着三个字“精气神”。

“吃好、喝好、玩好就是我们老年人的任务。”李学全乐呵呵的说。

代村老年公寓前 老人们在打扑克。摄影：张代生

王传喜说：“我们提的民生标准是幼有早育，学有优教，老有多得，病有良医，老有颐养，住有宜居，弱有善扶。”

在代村，村民有充分的民主权利，改革发展的成果始终由群众共享。

从2005年选择走集体化道路之日起，代村就实行村民生活必须品由村集体无偿供给，而且多年来民生保障标准只升不降，现已发展了16项民生保障举措，每年投入资金2000多万元。村民也通过入股分红、到村办企业工作、自主创业，实现了多元化、橄榄型收入。2019年村民人均纯收入达到6.9万元，平均每1.3人就有一辆小汽车。

强样板 辐射带动众村子

进入新时代，代村更加注重党在工作中的核心地位，突出党的一元化领导，实现党村企合一。

在产业发展上，代村坚持农工贸一体化，一二三产业融合，以农为主，以农促工，以农补工，搞活商贸，多业并举融合发展。

近年来，通过旧村改造，代村建起了一个1000亩的现代化新社区，就医、上学、购物一应俱全。走在规模化、现代化农业发展道路上的代村，老百姓的生活变了，村民的腰包鼓了、大家的生活好了。

一村富不是富，村村富才是幸福路。

“在做好自身工作的同时，我们也进行辐射带动。”王传喜说，“我们要当好领头雁，排头兵。在脱贫攻坚方面我们要担当作为。”

代村村民文化广场。摄影：张代生

近年来，代村通过组织培训、发展旅游等起到了很好的辐射带动示范引领作用，同时，每年拿出1000多万元用于专项扶贫，通过产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、资金扶贫、党建扶贫等多种形式，帮助200多个贫困村，1万多个贫困户。

如今，代村正在推进实施20平方公里，覆盖12个村庄、1个国营农场的田园新城。田园新城是一项围绕乡村振兴战略，发挥示范引领作用，带动周边共同致富的全新规划、全新理念。

“一枝独秀不是春，百花齐放春满园”。

“我们在乡村振兴战略20个字总要求的基础上，加了一个“更”字。就是让群众生活更幸福、更有获得感。做一个“宜居、宜业、宜游”，“生产美、生活美、生态美”，最后达到“农村美、农业强、农民富”的乡村振兴的样板区、先行区。”王传喜充满信心地说道。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)