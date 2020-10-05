花开新时代 菏泽牡丹产业铺就小康路

李栋

2020年10月05日09:08 来源：人民网-财经频道

春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。李时珍《本草纲目》说：“牡丹虽结籽而根上生苗，故谓“牡”，其花红故谓“丹”。在山东就有这样一个地方，围绕着牡丹提升“花”的概念，做足了“花”文章。

近日，人民网“大道康庄”全媒体调研行来到有着“中国牡丹之都”之称的菏泽。菏泽，古称曹州，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带。这次采访虽然没有赶上牡丹盛开的季节，但记者了解到牡丹种植产业早已成了群众小康路上的幸福花。

一朵花，让村民踏上小康路

记者来到菏泽市牡丹区黄堽镇大张庄村行政文化广场。种植大户们听说有记者来采访已等候多时。

60岁的邓华东，1993年开始种植牡丹，当时面积仅2亩多，年收入不过4000元。现如今通过土地流转，100亩的种植面积无疑成了实现全家小康梦的“聚宝盆”。

王东在地里查看牡丹植株长势。 人民网记者 张代生 摄

旁边26岁的种植大户王东，有着异于同龄人的成熟。“2011年开始种植牡丹各品种，当时面积仅70多亩”。通过土地流转现在面积已经达到了1000亩，主要种植牡丹和芍药。

一老一少，年龄不同，言语间却收获着牡丹种植带来的喜悦。

王东带记者漫步田间，他给记者算了一笔账，除了观赏花的收入，现在出售产品苗的价格在20元上下，最远卖到新疆。“以前人工除草成本每亩600元，收入增加后，各家都购置了锄草机，大大节省了人工和经济成本。2019年挣了100多万……”

“将来还打算扩大规模，把这片牡丹园改建成观赏园，吸引游客来赏花。”展望将来的日子，王东开心地说。

像他们一样的种植大户还有很多。记者了解到，近年来菏泽市出台了一系列鼓励牡丹产业发展的优惠政策，三年新增牡丹种植面积8万多亩，使全市牡丹种植面积达到48.6万亩。从事牡丹科技推广人员达5000余人，从事种植、加工、销售人员10万余人，遍布全国各地，输出牡丹种苗约60亿株。

一朵花，让企业踏上高质量发展路

牡丹作为菏泽的特色产业，早已不是赏花游园这么简单，它已经贯穿农业、工业、服务业各个产业领域，美丽的牡丹经济成为菏泽名副其实的城市品牌。

菏泽种植牡丹历史悠久，但如何把资源利用好，做强做大产业规模？当地企业给出了答案。

通过全覆盖的加工制造产业链，小牡丹被挖掘出大价值。从牡丹籽产的油，到牡丹籽油制成的软胶囊，再到牡丹花蕊制的茶……在菏泽尧舜牡丹产业园，记者见证了一株牡丹被拆解后，每个部分都得到充分挖掘、产生经济效益的全过程。

菏泽市牡丹种植面积48.6万亩，建有曹州牡丹园、中国牡丹园等10余个观赏园区，并逐步向医药、旅游、文化创意等多个领域延伸，形成了从种植到高端产品，从一产到三产的牡丹全产业链，一朵牡丹花催生的产业悄然成型。

根据发展规划，到2022年,菏泽牡丹产业将全面完成菏泽市国家牡丹农业科技园区的建设；培育20家龙头企业，建设20座牡丹园林综合体；建设中国牡丹应用技术研究院、牡丹国际商品大市场和牡丹籽选育与收储中心等三个核心服务平台打造牡丹“种苗繁育、花卉培植、精深加工和文化旅游”等四大产业集群，培育总产值超过500亿元的牡丹产业，带动农民增收致富。

牡丹植株高大，根系发达，深扎土地，花儿艳艳，向阳而开。牡丹产业链催生的致富路，每人都是小康路上的见证者。

(责编：王仁宏、初梓瑞)