今日15时北京高速将迎返程高峰

随着国庆假期进入返程阶段，火车站等重点区域客流量逐渐增大。据北京市交通委与高德地图数据预测，今天15时北京高速路将迎来一波返程高峰客流。从具体易堵路段上看，北京市返程易拥堵缓行的高速包括：G6京藏高速、S15京津高速、G2京沪高速的部分路段。

据市交通委统计，10月6日至8日，客流集中离、返京，预计火车站、机场等重点场站地区客流增多，周边道路交通压力大。市交通部门将密切跟踪火车站、机场客流变化情况，提前掌握进出场站旅客信息,并与地面公交、轨道交通、出租等行业管理部门及运营企业等，统筹运力安排，科学组织调度，组织做好接续运输保障工作。

北京青年报记者从市交通委获悉，昨日0-12时北京高速公路全网交通量约为90.52万辆，同比2019年增长1.61%，同比2018年下降3.34%，环比增长23.61%。今日将迎返程拥堵高峰,15点至19点拥堵程度较高。

市交通委相关负责人介绍，国庆假期交通压力分布将依然呈现不均衡的特点，京承高速、京开高速、京藏高速、六环路、京港澳高速、京新高速、京通快速尤为突出，首都机场高速低于平日水平，但因其自身常态拥堵特点，也需重点关注。

根据高德地图大数据显示，十一期间北京市返程易拥堵缓行的高速有G6京藏高速、S15京津高速、G2京沪高速的部分路段。

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