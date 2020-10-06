新华社北京10月6日电 题：好政策解难题 优服务增信心——“税动能”有力促进外贸外资回稳向好
新华社记者郁琼源、刘红霞
新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济，特别是国际贸易带来巨大冲击。记者从国家税务总局了解到，今年以来，我国出台了一系列税费优惠政策措施，助力外贸外资稳健发展。随着一揽子税费优惠政策的落实落地和出口退税的不断提速，外贸外资企业的负担有所减轻，它们将省下来的资金用在“刀刃上”，灵活应对新形势，不少企业实现了逆势突围，促进我国外贸出口实现正增长。
稳外贸：税惠加码 退税提速
“提高3个点的退税率，等于帮企业把利润提了上去。”福建鹏翔实业有限公司财务人员缪建宙表示，“4月至今我们申报出口销售额2800多万元，比原先10个点的退税率多享受了80余万元的退税，一定程度上弥补了今年销售额下降的损失。”
自今年3月起，国务院提高了1464项产品的出口退税率，其中，有1084项产品的出口退税率提高到13%。税务部门“点对点”送政策到企业，像福建鹏翔实业这样的出口企业能够迅速获得退税，资金压力得到缓解。
不只是出口退税，社保费、企业所得税、房产税等一揽子减免政策联合发力，为困境中的企业快速“输血”。
“疫情导致的产能减少、运输费用上涨和海外市场管控，对我们的出口造成直接冲击，资金压力一下子显现出来。”重庆润通科技有限公司主要向欧美国家出口零配件，公司财务人员钟娟给记者算起了账：“今年以来，公司房产税和土地使用税减免150多万元，享受西部大开发税收政策减免1200多万元，享受出口退税7000多万元……税费优惠像及时雨，解了我们的燃眉之急。”
减免的“真金白银”保住了企业现金流。而税务部门推行的出口退税无纸化、“非接触”办理等便利化措施，则加快了退税进度，稳住了企业预期。
国家税务总局数据显示，今年1至7月，全国税务部门共办理出口退税8953亿元，全国办理退税平均时间由2019年的10个工作日压缩到了8个工作日以内，提速20%。持续释放的税惠叠加效应和及时到位的出口退税款项，帮助出口企业缓解了资金压力，坚定了发展信心。
稳外资：优化环境 提振信心
为鼓励境外投资者持续扩大在华投资，从2018年起，我国对境外投资者从境内居民企业取得的利润用于境内直接投资的，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税。这项政策成为疫情冲击下推动外资在华持续发展的一大亮点。
国家税务总局数据显示，今年上半年，全国享受再投资递延纳税政策的外资企业数量同比增长17.4%；用于再投资的利润累计达到407.6亿元人民币，同比增长20.1%。其中，二季度用于再投资利润比一季度提高36.8%。
均胜汽车安全系统（湖州）有限公司是一家日资企业，主要从事汽车零部件及配件的生产制造。今年受疫情影响，公司上半年订单同比减少18.3%，生产经营陷入困境，原定推进的扩建项目也因资金压力搁浅。
“在税务部门辅导帮助下，我们把利润再投资递延纳税政策用足用活，新增利润分红投资1.39亿元，享受递延缴纳企业所得税1394万元。我们计划用这笔资金，重新启动搁浅项目。”公司财务负责人张小红表示。
切实有效的惠企政策、不断优化的营商环境，不仅留住了外资“存量”，也扩大了外资“增量”。
厦门利融投资管理有限公司财务高级主管陈思思表示，中国出台的税费优惠政策减负力度很大，释放出一系列积极信号，中国快速恢复的经济社会形势坚定了公司外方股东追加投资的决心，公司决定用利润分红款新增投资2900万元。
稳产业链供应链：数据“搭桥” 畅通循环
在海外市场缩减的同时，出口转内销，成为不少外贸企业选择的自救办法。
近日，安徽省税务部门一项针对外贸出口企业的问卷调查显示，超过80%的企业正积极开拓线上市场、调整产品种类、加大新产品研发，准备通过出口转内销扩大企业经营增量，寻求发展新机。
各地税务部门积极利用大数据密切跟踪上下游产业链，精准定位薄弱点，及时连通产销“断点”，着力解决出口产品在转内销过程中原材料供应不畅、上下游产销脱节等问题，帮助企业打通产业供需链条。
国家税务总局税收科学研究所研究员李平表示，税收大数据的精准运用，帮扶了外贸企业转产、转销，助力了供需良性互动，为推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局发挥了作用。
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