“跨界”老街重现繁华

拥有三四百年历史的山塘老街位于上海市和浙江省边界，山塘老街以河为界分为南北两段，河北边俗称北山塘，隶属上海市，河南边俗称南山塘，隶属浙江省，两条老街由一座山塘桥相连，“一桥两山塘”由此得名。日前，南北山塘举行开街仪式，沉寂了一段时间的山塘老街以全新的面貌回归。

在北山塘，有一家山塘阿婆杂货店，店主沈阿婆今年已经72岁了，一直生活在山塘老街上。“老早以前，店里的顾客很多，南北山塘的村民来买肉、买菜。新路修好后，顾客就变少了。不过这两年人又多起来了，都是来自各地的游客。”以前，浙江和上海的老百姓来往都走山塘桥，后来在桥的东面修建了马路和新桥后，老百姓都不从老街走了。“山塘老街现在换了新貌，变得干净整洁了，游客也多起来了，百姓舞台还有戏看，我喜欢这热闹劲儿。”沈阿婆喜笑颜开地说。

记者了解到，这几年，老街所在的上海金山区廊下镇积极探索全域旅游的有效途径，通过明月山塘项目建设，整体改造山塘老街风貌，环境整洁了，景点增多了，周边民宿开起来了，吸引了大批游客来到此地，让山塘老街重现繁华。

南山塘的小钱是位“95后”，在自己家开起了小餐馆。自从南北山塘一体化发展以来，他发现家乡迎来了越来越多的游客，在上海的酒店学过几年厨艺的小钱毅然决定回到家乡创业。据小钱估算，现在他家餐馆的客户70%至80%都来自上海市。“接下来随着两地不断合作发展，山塘老街的名气越来越大，相信会吸引越来越多的游客。”

2018年3月15日，“区域协同·乡村振兴实验室——明月山塘”正式挂牌成立，明月山塘是长三角更高质量一体化发展背景下南北山塘共推的重要发展项目，目标是打造风貌统一、彰显特色、优势互补、协同发展的“大山塘”。

在长三角一体化和沪浙联动发展的进程中，上海与浙江省平湖市广陈镇山塘村携手打造集古镇风韵、田园风光、文化体验、休闲生态、旅游度假、现代农业观光及深度参与、综合服务于一体的“明月山塘”跨省景区。

此次南北山塘老街以全新的面貌展示在众人面前，除了全新的整体外观，还有独特的业态，通过对店铺实施复古风格改造，再现当初山塘老街的繁荣景象。目前，山塘老街已开设米行、酱园、杂铺等。记者 李治国

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