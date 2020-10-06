国庆假期临近结束 全国道路预计发送旅客近3亿人次

人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰） 10月1日至6日，全国交通运输行业运行总体平稳有序。10月1日至6日，全国道路预计发送旅客2.84亿人次，同比下降30.39%。
10月1-6日，全国水路发送旅客578.04万人次，同比去年1232.68万人次减少53.11%。“十一”长假期间，全国水上客运运力充足，水上客运整体平稳有序，未出现涉及旅客人身伤亡的水上交通事故。未来几日假期临近结束，并且伴随全国大范围降温天气，预计将对旅客水上出游带来一定影响，水上旅客发送数量将逐步回落。
10月6日，全国道路预计发送旅客4750万人次，环比上升4.08%，同比去年同日客运量（6749万人次）下降29.62%；全国水路预计发送旅客108.72万人次，环比上升1.03%，同比去年155.94万人次减少30.28%。
预计2020年10月1日至6日，全国高速公路日平均流量4904.25万辆/日，同比2019年同时段（5060.55万辆/日）下降3.09%。预计2020年10月6日全国高速公路流量4898.7万辆，同比2019年同日（4823.24万辆）上升1.56%。前6日流量峰值为5301.58万辆/日（10月1日），同比2019年国庆假期最高值（5256.92万辆/日）增长0.85%。
10月1日至5日，全国道路发送旅客2.37亿人次，同比下降30.54%。10月5日，全国道路发送旅客4564万人次，环比下降2.96%，同比去年同日客运量（6498万人次）下降29.76%。
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