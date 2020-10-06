连续六天超千万 全国铁路客流持续高位运行

人民网北京10月6日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，国庆长假进入后半程，全国铁路客流持续高位运行，连续六天发送旅客超千万人次。10月6日，全国铁路预计发送旅客1130万人次，加开旅客列车803列，铁路部门继续优化运输服务，加强安全保障，努力为广大旅客提供更好旅行体验。
10月5日，全国铁路发送旅客1172.1万人次，铁路运输安全平稳有序，其中北京局、上海局、广州局集团公司分别发送旅客81.3万人次、241.8万人次、192.6万人次。
各地铁路部门加大运力投放，加强运输组织，努力提升旅客出行体验。哈尔滨局、郑州局集团公司加强电子客票检票闸机检查维护和旅客引导提示工作，确保旅客顺畅出行。
西安局、南昌局集团公司加强与地方交通部门的联系，加密景点景区到火车站汽运班次，做好公路铁路接驳，让旅客朋友换乘更便捷。
济南局、上海局集团公司推出地方特色美食服务，拓展旅客餐食选购渠道，提升列车餐饮服务水平。南宁局集团公司在各客运车站配备爱心轮椅、爱心药箱等服务备品，为老、幼、病、残、孕等重点旅客提供爱心服务。
昆明局、乌鲁木齐局集团公司在售取票窗口、进出站通道等处所加派工作人员和青年志愿者，加强旅客出行引导服务，减少旅客排队等候时间。
兰州局集团公司畅通“求助热线”“急客通道”，为重点旅客提供爱心预约、“小红帽”接送、专区候车、优先检票进站等一站式亲情服务。
铁路部门提示广大旅客朋友，具体列车开行情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；假日期间客流较大，请旅客朋友做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护良好旅行环境。
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