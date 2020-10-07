松口古镇：“活化”客家古驿道 激发乡村新活力

2020年10月07日08:38 来源：人民网-财经频道

人民网北京10月7日电 （记者王宇鹏）广东省梅州市梅县区松口镇，地处梅江下游，是明末清初客家人出南洋的第一站。这里见证了客家族群追逐梦想，勤劳奋斗的沧桑历史。松口镇的古驿道遍布中西结合风格的建筑。当地老人介绍，客家人乡土情结重，在海外打工赚了钱，不忘回乡盖楼。路边修建的指示牌上，写有昔日客家人飘洋过海的目的地。

公开资料显示，素有“自古不认州”美誉的松口镇，地处闽赣粤的交汇处，水陆交通发达，是历史上的商贸重镇。从空荡无人但保留完整的旅馆、饭店等建筑，还能寻到昔日商贸繁华、旅客熙攘的痕迹。

散发着古旧味道的老屋里，依旧生活着一些原住民。不少居民沿街开起店铺，支起摊位，售卖当地特产小吃，用客家话与游客热情地打招呼。

火船码头是松口镇沿河29个码头中人流量最大的码头。“火船”是对轮船的旧称。码头最繁忙时期，每天多达300多条船停泊于此。客家人出南洋多由此登船，至汕头港转乘大轮。今日的火船码头已不见游子身影，空旷的水面，给人留下对昔日画面的无限遐想。

古镇历史文化的存留，离不开规划与保护。《广东省人民政府关于梅州市梅县区松口镇历史文化名镇保护规划（2014-2020年）的批复》中表示，要妥善处理好历史文化名镇保护与发展的关系，切实加强对松口镇的传统格局、历史风貌、空间尺度及与其相互依存的自然景观和环境的保护，尤其注重保护松口镇以明清和民国时期商住建筑风貌为特色的岭南客家水乡城镇、南洋古道和千年古镇风貌。

如今坐落在松口镇境内的古道大部分保存完好。其中，起于小黄渡口，经大黄渡，至横东村的大黄村清代古驿道是昔日松口镇境内最主要的陆路通道。广东省文化厅、旅游局等四部门联合印发的《广东省南粤古驿道线路保护与利用总体规划》提出，到2025年，广东将规划建设11230公里的古驿道网络，带动248个古驿道文化特色乡镇、416个古驿道文化特色村落、1310个贫困村的建设和发展。

近年来，松口镇结合乡村振兴战略，加大古驿道文化内涵挖掘力度和保护开发力度，并以此为抓手改善提升农村人居环境，带动农村经济发展，助推乡村振兴。

如今，松口古镇已是游客的热门打卡地。

(责编：胡挹工、李昉)