原标题：线上线下联动，假日消费热潮尽显中国市场优势

假日经济折射发展新方向，尽显中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局释放的巨大动能。从线上“种草”带动线下“打卡”，到发掘小众景点催生新奇玩法，在线新经济呈现出蓬勃发展态势，给消费领域带来了许多新变化。新经济助推下的消费亮点格外引人关注，充分展示了中国经济强劲的生命力和发展能力。

今年国庆中秋黄金周掀起的假日消费热潮，受到世界关注。“人们坐上火车，前往古老的寺庙，做着许多其他国家的人梦寐以求的事情。这是中国从疫情中恢复的明确信号。”美国《纽约时报》网站日前刊文说。国际观察人士认为，中国成功控制疫情，是中国人得以在黄金周放心出行消费的大前提。

消费是拉动经济的“三驾马车”之一，是GDP增长的主导因素。今年国庆中秋假期是疫情防控进入常态化阶段后的首个长假，人们的消费需求集中释放，餐饮、旅游、零售等各个板块市场人气旺盛。

综观上半年，中国消费展现出的强大韧性，成为中国经济抵御风浪的重要压舱石。透过这个假期展望下半年，有理由相信，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效持续显现，全国居民收入增速回升，消费市场持续稳步回暖，必将为促进国内经济“大循环”和国内国际“双循环”增添更多动力。

假日经济助力消费复苏，尽显中国经济活力。国庆中秋黄金周集中释放了被疫情压抑的消费需求，有助于进一步提振消费信心，促进经济持续复苏。为适应游客集中游览需求，景区接待游客量从不得超过最大承载量的50%调整至75%。各地商家纷纷推出形式多样、线上线下结合的促消费活动，满足个性化、多样化节日消费需求。

连日来，人们的户外旅游热情高涨而又有序。文化和旅游部预计，国庆中秋假日期间全国接待国内旅游人数将达5.5亿人次。被延期的贺岁电影、为国庆中秋假期量身定做的影片都在假期上映，票房刷出漂亮成绩单。专业机构预测，整个国庆档电影票房预计超50亿元。节日消费红红火火，体现了中国经济巨大的发展活力。

假日经济展现市场优势，尽显中国经济潜力。从旅游、航空运输到餐饮、娱乐、健身等行业，黄金周繁荣景象的背后，依托的是中国超大规模市场优势和巨大的需求潜力。经过改革开放40多年来的快速发展，我国不仅形成了超大规模的消费市场，而且形成了更加追求创新和变化、更加偏好新产品和新体验的消费文化。虽然新冠肺炎疫情给我国经济造成了一定的冲击，但也催生出很多新的消费模式，例如直播电商、直播带货等，由此产生了很多新业态，对国内经济发展产生了积极的促进作用。

中国目前有14亿人口，其中中等收入群体超过了4亿，形成了一个超大规模的内需市场。这是中国供给质量和体系持续升级的巨大动力，是其他经济体难以比拟的巨大优势，为支撑中国经济高质量发展增添了强劲动力。

假日经济折射发展新方向，尽显中国构建新发展格局释放的巨大动能。当前，中国正推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。疫情期间，以网络购物和网上服务为代表的新型消费展现出了强大的市场空间，新型消费成为我国经济发展颇具优势的新动能之一。从线上“种草”带动线下“打卡”，到发掘小众景点催生新奇玩法，今年以来呈现出蓬勃发展态势的在线新经济，在自身迎来新机遇的同时，也给消费领域带来了许多新变化。

美团App搜索大数据显示，在互联网信息影响下，不管是年轻人还是老年人都越来越喜欢“新奇”的玩法，国庆假期前预订“新奇”体验的订单量同比增长58%，其中密室、VR游戏、汉服体验等服务订单同比增幅十分明显。这个国庆中秋假期，新经济助推下的消费亮点格外引人关注，充分展示了中国经济强劲的生命力和发展能力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)