深圳罗湖开展数字人民币红包试点

中新经纬客户端10月8日电 据深圳市互联网信息办公室官方微博8日消息，为推进粤港澳大湾区建设，结合本地促消费政策，深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点。

据介绍，本次试点由深圳市罗湖区出资，通过抽签方式将一定金额的资金以数字人民币红包的方式发放至在深个人数字人民币钱包，社会公众可持发放的数字人民币红包在有效期内至罗湖区指定的商户进行消费。

据悉，本次试点是深圳市在疫情防控常态化期间，为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

另据“深圳发布”微信公众号消息，“2020礼享罗湖”系列促消费活动再次开启。此次活动面向在深个人发放1000万元“礼享罗湖数字人民币红包”，每个红包金额为200元，红包数量共计5万个。

该红包采取“摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自2020年10月9日0时正式开启。在深个人可通过“i深圳”活动预约平台登记申请抽签，中签后根据中签短信指引下载“数字人民币APP”，开通“个人数字钱包”后，即可领取“礼享罗湖数字人民币红包”。

据介绍，该红包可于10月12日18时至10月18日24时在罗湖区辖内已完成数字人民币系统改造的3389家商户无门槛消费，具体商户名单可至“i深圳”预约平台查阅。本次活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。 (中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)