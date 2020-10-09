圆梦了！山东菏泽滩区群众搬出水窝子、奔上好日子

张代生

2020年10月09日09:14 来源：人民网

微笑像花儿一样开在脸上，喜悦变成行动用在手上。

要搬迁嘞！

2020年9月29日，是山东省菏泽市鄄城县黄河滩区群众值得纪念的日子！这一天，几辈人对新家、新房、新生活的期盼终于实现。从这一天开始，鄄城县黄河滩区4.1万名群众将告别千百年的“水窝子”，搬进新房子。

忙着搬迁的村民。图片由鄄城县提供

2017年，山东省启动编制《山东省黄河滩区居民迁建规划》，通过外迁安置、就地就近筑村台、筑堤保护、旧村台改造提升、临时撤离道路改造提升等5种方式，到2020年底完成60万滩区群众的迁建安置。

经过三年的规划建设，位于黄河滩区的山东省菏泽市鄄城县旧城镇三合村村台、安庄村台、大邢庄村台、七街村台新社区房屋建设和配套基础设施全部达到入住条件，首批迁建安置村民按照排号顺序，统一“选房”，乔迁新居。

“从我记事起，俺们整村已经搬迁了三次，这一次搬迁后再也不怕大水了。”王庄村是第一个搬到村台的村庄，村支书郭保荣走在5.2米高的三合村村台上，眼角泛起了泪花，“这一刻，村民们已经期盼得太久了！”

安居是滩区群众最大的期盼

黄河之水天上来。

站在黄河边极目远眺，晴朗的苍穹下，一条白带泛着细细的波浪。远看黄河，看不出是黄色的。生活在黄河滩边的人们爱着黄河，却也怕着黄河。

晴天一身土，雨天两脚泥。黄河滩，黄河滩，洪水一来，房就淹。说起滩区的生活，人们直言五大难：出行难，上学难，就医难，安居难，娶亲难。

1958年、1995年，鄄城县旧城镇滩区曾发过两次洪水，洪水大时，坐在船上能摸到高压线，杨马庄旧村就因为洪水全部沉到了河里。

今年69岁的李中学，是旧城镇北王庄村人，世代住在滩区。回忆滩区的生活，他说：“记忆中，1996年以前，每5年中就有三年有洪水，房子是建了塌、塌了建，河东河西来回搬了5次家。1982年盖的房子，从搬入到被洪水冲毁，满打满算住了103天。”

三合村台的新房。摄影：张代生

为躲避洪水，滩区的群众在盖房之前必须先把地基垫高，垫起几米甚至十几米高的避水房台，一座房子一个房台，这里的百姓一辈子一般都要建好几次房。“三年攒钱、三年垫台、三年建房、三年还账”是滩区人真实的生活写照。

多少年了，滩区群众把毕生精力和财富都用在了垫台子上！因房致贫、因房返贫现象尤为突出。

安居，成为滩区群众最大的期盼！

让滩区群众搬得出、稳得住、能致富

搬出水窝子，安居乐业，是滩区群众多年的梦想！

为了给滩区群众圆梦，面对这百年大计，黄河滩区居民迁建工程实施以来，当地政府严把材料采购关，严把建设过程关，严把工程验收关。同时，计划长远，在为滩区群众实现安居梦的同时，也为滩区群众的致富梦做了打算——不仅要帮助滩区群众搬得出，还要让滩区群众稳得住、能致富。所有建设的村台都配备了标准卫生室、幼儿园、完全小学、供电所、服务中心、创业车间等设施，让老百姓不仅住上好房子，还能享受全面、优质的社会服务，确保把这项工程打造成“百年工程”“民心工程”。

截止目前，菏泽市10个村台社区已完成主体建设，正在进行室内外装修和配套建设，其中鄄城县4个村台社区已达到入住条件，正在进行搬迁工作，剩余18个村台社区正在加快进度施工，年底前完成建设。

三合村村台。摄影：刘祺

所谓村台，就是在地面上淤筑起高5米左右的土台，在土台上建设新村，以防御黄河涨水时带来的灾害，每个村台由五六个村组成。

自从大邢庄村台开始修建以来，李中学几乎每天都到村台建设现场转转，他要看看房子修建得怎么样。李中学定下了老两口和孙女的新房子。按照补贴标准，他们家每口人只需负担15000元就可以了。

“建房子用的钢筋、水泥都是最好的，还给房子加上了保温层，哪见过这么好的房子啊！”李中学说。

我们的日子会越来越好

在鄄城县旧城镇北葛楼村，提起将要搬迁的新居，站在老屋前的杨继才笑得合不拢嘴。杨继才今年76岁，和老伴住在老房子里，他要了一套72平米的房子，一共交了26000元，已经拿到新房子的钥匙。杨继才告诉记者，他在这里住了四五十年了，马上要搬新房，心里很高兴。“前段时间去看了一次房子，可好了。”杨继才笑着说。

提起将要搬迁的新居，站在老屋前的杨继才笑得合不拢嘴。摄影：张代生

杨继才也会时不时回望老宅。摄影：人民网记者 刘阳

在三合村村台，记者看到，这里道路平整，一排排的房子整齐排列，公共配套设施一应俱全。

“入学梦”“就医梦”“就业梦”……滩区群众期盼已久的梦想实现了！

“现在这村台可好了，地平整了，房子明亮了，村子整齐了。早晨起来，还能围着环城路转转。出家门就是学校，旁边就有超市，社区还有创业车间，干啥都方便。”说起新房子，李中学很是兴奋。

谈起搬迁后的打算，李中学说，“先请亲戚朋友来看看，聚聚，现在的生活就像一条大河波浪宽一样，越来越好了！”

“搬过去后，住房集中了，孙子孙女上学也近了，我没有后顾之忧了。”郭保荣说，“现在正是收玉米的时候，有些村民还在地里忙着，虽然人在地里，可是他们的心早都跑到村台去了，恨不能一下就搬过去，这里的条件比原来好太多了！”

安居梦解决了，致富梦便提上了“议程”。许多村民在盘算着怎么布置新家的同时，也在盘算着今后怎么致富。

安居与乐业并重、搬迁与脱贫同步。作为村支书，郭保荣不光惦记着自己的小日子，还计划着村子的未来。

郭宝荣说。“我们这里盛产金银花，搬迁后，村子里的土地都流转给企业种植中药材。到时候，村民可以就近打工、创业。将来，我们村的经济会越来越好，我们的日子也会越来越好！”

(责编：夏晓伦、毕磊)