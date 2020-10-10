找差距、强弱项、补短板 为冲刺年度目标打下良好基础

今年以来，陕钢集团龙钢公司能源检计量中心以找差距、强弱项、补短板为工作思路，以公司对标学习活动为载体，通过向方大特钢、福建三钢等行业先进企业对标，不断在能源管理及指标提升方面取得突破，为公司全年任务目标顺利完成打造优质能源保障平台。

找差距强弱项 为“冲刺”鼓足后劲

自陕钢集团集中组织对标学习“石普方、建南三”活动以来，能源检计量中心积极部署，组织专业队伍，先后到达方大九江萍钢公司、马钢、敬业钢铁、山东莱钢、福建三明钢铁进行了对标学习。并第一时间召开对标交流总结会议，以问题为导向，找差距、强弱项、补短板。通过制定内部月度或季度最佳指标由上至下进行分解真正实现每个人有指标，通过对完成情况进行百分制核算，每月进行排名，突破能源管理专业多，点多面广的“难管理”局面。激发各类人员干事创业激情，通过为期一周的攻关，目前公司炼钢二区煤气回收取得了2020年度的第二次突破，煤气由128m3/t提升130m3/t。为公司冲刺年度任务目标打下良好基础。

加强成本管理 为超低排放持续“领跑”

降低成本，管理是关键，为推动公司脱硫脱硝系统不断优化，该单位通过对标先进及成熟的脱硫脱硝系统超低排放工艺，积极采取措施，一方面组织开展业务培训。邀请专业导师进行授课，大大提升了设备操作、工艺技术水平、人员业务素质不断提升。二是落实责任监督。每月定期召开成本分析会，对当前管理中的重点工作进行具体部署，就存在的问题进行讨论分析，对公司能源设备整个工艺要求、载荷量及人员操作方面等方面进一步深入研究、规范。通过循环风挡风门开度调控，提高空燃比等措施，截至目前公司脱硫脱硝系统由刚投运的每天消耗34万kwh到9月份第一次突破28万kwh降低6万kwh，9月24日日耗26.7万kwh，日降低1.3万kwh取得了突破性进展。

创新考核机制 让“潜在效益”开花结果

为保证对标成效落到实处，该单位结合前期对标经验，制定完善了《能源检计量中心经济指标绩效考核制度》，通过将指标由上至下层层分解至班组员工，形成个人绩效考核清单，形成日事日毕考核制度，通过进一步量化工作内容，充分调动各级人员的责任意识，改变现阶段上热下冷的工作氛围。实现了“对标、追标、达标、创标”常态运行机制，同时通过新的考核机制，让干部职工在更高的标准平台上找差距，激发员工了的创造性和主动性，营造了积极创新、善于创新、敢于创新、全员参与的创新氛围，深挖潜在效益，让降本增效真正落到实处。（陕钢集团龙钢公司 李浩）

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