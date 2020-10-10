发改委：“十四五”时期更多解决全民健身设施建设“好不好”的问题

人民网北京10月10日电（许维娜）国务院办公厅10日发布《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，旨在健全促进全民健身制度性举措、解决群众“健身去哪儿”难题。国务院新闻办公室当日举行政策例行吹风会，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理介绍《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》有关情况，并答记者问。

“国家发展改革委历来高度重视全民健身场地设施建设，‘十三五’时期从规划、政策、投资等多个方面予以了重点支持，累计安排中央预算内投资100多个亿，支持全民健身中心、县级公共体育场、社会足球场建设，项目个数超过5700个。”欧晓理表示，“十四五”时期，国家发展改革委将继续打出一系列“组合拳”，建设更多老百姓身边的健身场地。

一是强化规划引领。目前，我们正在研究将全民健身场地设施建设有关内容纳入“十四五”规划，并着手编制相关专项规划，明确发展目标和建设内容，引导各地把全民健身场地设施建设作为一项民心工程积极推进，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

二是加大资金支持。我们将充分发挥中央预算内投资“指挥棒”“药引子”作用，引导各地统筹运用地方政府专项债券、社会领域产业专项债券、开发性金融等多种资金渠道，建设一批与生活空间、自然生态相融合的健身设施，在城市、乡村打造多层次立体的户外运动场景，满足多层次多样化的健身需求。

三是优化发展环境。引导各地在县城新型城镇化建设，以及新建城区和老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村改造中，因地制宜建设全民健身设施。组织开展相关专项行动，召开经验交流现场会，对各地的好经验和好做法予以宣传推广，推动形成示范引领效应。

那么，“十四五”时期我国将进入发展新阶段，全民健身场地建设将面临什么样的新形势、新特点和新趋势呢？

欧晓理表示，“十四五”时期，我国将进入新的发展阶段，全民健身的内涵不断丰富，层次不断提升。如果说过去我们重点是解决“有没有”的问题，在“十四五”时期，在继续解决“有没有”问题的同时，更多要解决“好不好”的问题。所以面对新形势、新任务、新要求，在加强全民健身场地设施建设方面，要把握好这几个重点：

一是补齐短板。当前，我国区域之间、城乡之间全民健身公共服务水平差距较大，公共体育场或全民健身中心尚未实现全国县（区）全覆盖。“十四五”时期，国家发改委将继续支持补齐场地设施建设短板，带动各地对健身场地“有没有”的问题进行集中攻坚，促进全民健身公共服务体系公平可及、质量达标。

二是强化弱项。随着人民群众的健身需求更加多元和个性化，全民健身产品和服务供需矛盾较为突出。下一步，我们将通过规划、政策、投资等一系列手段，降低社会力量进入的制度性交易成本，扩大多层次多样化的全民健身产品和服务供给。

三是创新载体。“十四五”时期，全民健身将更加注重与国民休闲、自然生态相结合，因为人民群众更愿意在自然环境中进行体育锻炼，运动的同时呼吸新鲜空气，欣赏宜人美景。我们将顺应新需求和新趋势，引导各地摆脱“场馆思维”和“工程思维”的路径依赖，鼓励多建设一些体育公园、健身步道等人民群众身边健身设施，打造全民健身新载体。

四是提高质量。“十四五”时期，全民健身场地设施“好不好”“优不优”的问题更加突出。我们将引导各地对健身设施进行智慧化改造，在健身设施中注重嵌入5G网络设施和配套设施，打造智慧体育公园、智慧体育馆、智慧健身步道。同时，根据本次抗击新冠肺炎疫情的经验，指导地方在新建或改扩建体育场馆过程中，使之具备短期内改建成为“方舱医院”或应急避难场所的转换能力，我们要做到“一场两用”。

五是服务大局。加强全民健身场地设施建设，可以完善城市绿地系统，营建更多开敞空间，推进城镇留白增绿，打造人与自然和谐相处的城市发展新形态，使老百姓享有更多绿色健身休闲空间，助力以人为核心的新型城镇化建设。同时，健全户外运动公共服务设施，还可以发挥乡村生态资源优势，吸引资本、人才等要素向乡村流动，把绿水青山变成金山银山，对深入实施乡村振兴战略具有重要意义。

(责编：许维娜、毕磊)