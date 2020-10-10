防范手机黑产业链 云闪付立体防控保安全

上证报中国证券网讯（记者 魏倩）近日，朋友圈出现了一篇文章，该文作者自称为信息安全专家，自述因手机失窃、SIM卡挂失失败遭遇手机黑产，在多个平台被伪冒开户的经历。如何防范资金损失引起了各方的深思，记者就此联系了云闪付安全专家进行了解。

据分析，该案件中，犯罪分子在偷盗手机后，将手机中的SIM卡取出来后专门用于接收各类平台发送的短信验证码。此外，犯罪分子通过其他平台非法盗取用户信息，并在多个平台上伪冒开户实施盗刷。

据了解，云闪付已建立有一套完善的应对防控手机盗刷黑产措施：覆盖“前防”TOKEN技术防真实卡号信息泄露，“中控”智能风控系统监测与识别风险账户并分级处置，“后偿”如用户无过错则全额赔付。

在前防环节，云闪付APP采用了TOKEN技术，通过一串特有的数字标记代替了真实的银行卡号，大大降低了欺诈分子盗取用户真实银行卡卡号进行跨平台绑卡实施盗刷的风险，极大保护了用户的个人信息安全。

在中控阶段，云闪付建立有实时监测风险开户操作体系，实时触发增强验证流程，本案例中取了相应的防范措施。

不仅如此，云闪付作为银行业统一APP，还联动各家发卡银行，建立起了7*24小时的人工客服体系，在智能客服基础上，提供更便民，更具场景诉求的服务。

云闪付建立的“后偿”机制，对于用户确定无过错的，建立了快速的赔付流程，这也是本文开头该用户在其所写原文中所说，云闪付客服在凌晨三四点第一时间耐心协助用户解决问题，第二天就安排了专人主动联系用户了解案件详情的背后原因。

云闪付安全专家也提醒广大用户，平时要注意保管好短信验证码等个人信息，如出现手机遗失、手机被盗等情况，应第一时间联系三大运营商挂失手机SIM卡，联系银行冻结银行卡，并尽快完成补换卡。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)