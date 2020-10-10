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决胜“十三五”：中国核电“点燃”强劲核能引擎

2020年10月10日16:23  来源：人民网-财经频道
 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年。为确保完成全年各项目标任务，助力打赢“十三五”收官战，中核集团公司党组向全系统发出“决战一百天，决胜十三五”的倡议，号召全体干部职工奋力实现全年任务目标。

江苏核电发布专项行动方案，进一步改进工作作风、强化执行力，重点围绕“运行发电、财务经营、约束/短板、在建及前期项目、其他重点任务、安全管理与疫情防控”等六方面年度任务目标，共形成专项行动31项，确保高质量完成全年发电量345亿千瓦时以及年度考核目标；完成1-4号机组的库存压降控制目标，实现6号机组热试节点、7/8号机组项目核准等各项年度考核任务目标，持之以恒抓好安全管理及疫情防控等重点工作。

在浙江台州三门县，三门核电组织对全年经营目标做了仔细评估，对深入开展执行力提升、提质增效工作方案完成情况做了全面梳理，通过严格落实机组安全与运行可靠性管理提升，推进公司党委“四最一优”目标和实施方案，坚决完成全年经营目标和重点任务。同时，要求领导班子强化系统思维，提升执行力，继续落实好“沉到现场去沉到基层去”工作要求，加强领导带班巡视和隐患消除工作，确保两台机组持续安全稳定运行，做好各种经营风险的预判和防范。

2020年是“华龙一号”全球首堆建成投产的决胜之年。面对新冠肺炎疫情挑战，福清核电持续深化重大工程项目党建联建，统筹推进常态化疫情防控和安全生产，先后完成了5号机组装料、6号机组外穹顶吊装、2次机组换料大修等。目前，工程建设稳步推进，现场安全质量良好受控，商运机组可靠运行天数屡创新高，1、3号机组WONO综合指数达满分，204大修实现“30”目标，发电量较去年同期实现逆势增长。

面对新冠疫情常态化给公司安全生产和工程建设带来的严峻考验，海南核电青年不畏艰险，勇挑重担，主动成立动力源泉青年突击队、扩建工程青年突击队等23支青年突击队，坚守在公司攻坚克难的第一线。国庆前夕，继海南核电2号机组WANO（世界核电营运者协会）综合指数2020年7月首次实现满分，1号机组WANO综合指数于9月首次实现满分。

近期，漳州核电1号机组核岛3台安注箱吊装引入就位。为确保工程进展顺利，漳州能源提前开展各项准备工作，与各参建单位通力协作、攻坚克难，最终按期完成节点任务。漳州能源还成立了党员突击队和青年突击队，充分发挥生力军作用和先锋模范作用，推进福建云霄抽水蓄能电站项目建设，队员与各级地方政府、设计及参建单位沟通协作，科学推进项目进展，为集团公司决胜“十三五”贡献力量。（牛广文） 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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