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说说“十三五”:“一带一路”步入“精雕细刻”阶段

郑明达

2020年10月11日08:51  来源：北京日报
 
原标题：“一带一路”步入“精雕细刻”阶段

　　据新华社北京10月10日电（记者郑明达）“十三五”期间，“一带一路”建设从总体布局的“大写意”，步入精谨细腻的“工笔画”阶段。截至目前，中国已同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件，共同开展了超过2000个合作项目，合作不断走深走实，成果超出预期。

　　通过共建“一带一路”，马尔代夫有了第一座跨海大桥，黑山共和国有了第一条高速公路，老挝由“陆锁国”变成“陆联国”的梦想正逐步成为现实……一个个合作项目，让“一带一路”从愿景转化为现实，从倡议转化为全球广受欢迎的公共产品。

　　今年前6个月，中欧班列运输进出口货物同比增长30.9%，成为稳定国际供应链的“钢铁驼队”；今年前8个月，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118亿美元，同比增长31.5%；新冠肺炎疫情期间，匈塞铁路、中孟帕德玛大桥、中老铁路曼迈一号隧道等基建项目成功实现抗疫复工两不误……“一带一路”成为名副其实的健康之路、合作之路、发展之路，为全球复苏注入关键力量、提供重要出路。

　　在一项项合作成果背后，是中国秉持共商共建共享原则，着眼政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，同各方不断寻求合作“最大公约数”的真诚意愿和坚实行动。

　　“十三五”期间，中国成功举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛。2017年5月的首届“一带一路”国际合作高峰论坛，形成5大类、76大项、279项具体成果，在不到两年时间里，这些成果全部得到落实。2019年4月的第二届论坛，又形成包含6大类283项的务实成果清单，成为推动“一带一路”建设迈向“工笔画”的重要里程碑。

　　中国人民大学国际关系学院教授王义桅认为，进入“工笔画”阶段，意味着“一带一路”建设各方面工作将更细致、更深入、更扎实，将更多惠及各国民生发展，注重并加强各国政策、规则和标准的“软联通”。

　　面对世界范围内的风险和挑战，中国正同各方一道努力，把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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