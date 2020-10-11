全国铁路10月上旬发送煤炭5031万吨 有力保障经济平稳运行

人民网北京10月11日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，10月上旬，铁路部门加强煤炭运输组织，用好主要煤炭运输通道，大力开行万吨重载列车，完成煤炭发送量5031万吨，同比增加92万吨，煤炭日均装车7.2万车，同比增加917车，较9月日均装车增加841车，全国主要港口、电厂存煤稳中有增，有力保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。
国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门坚持以市场需求为导向，动态掌握港口、电厂存煤情况，精心组织煤炭运输，用好唐呼、瓦日、侯月、浩吉等煤运通道，优化车流径路，强化港口接驳，提升我国煤炭主产区煤炭外运能力。10月上旬，大秦、唐呼、瓦日、侯月、浩吉铁路煤炭运量均实现同比增长，合计完成运量2280万吨，同比增加197万吨，陕煤、疆煤运输完成529万吨、221万吨，同比分别增加64万吨、22万吨。
该负责人指出，目前，我国主要港口和电厂存煤稳中有增，全国350家铁路直达电厂存煤5716万吨，平均可耗天数31.2天，较9月底存煤增加263万吨，可耗天数增加1天。秦皇岛、京唐港、曹妃甸等主要港口存煤保持在1800万吨以上，有效促进了煤炭市场稳定。
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