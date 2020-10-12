安徽举办创新创业大赛

本报合肥10月11日电 （记者韩俊杰）可穿戴式急救除颤仪、光子透明芯片显示技术、磁共振引导微创技术……日前，在安徽省合肥市举行的2020年“创响中国”安徽省创新创业大赛上，一批来自安徽本土和长三角、粤港澳大湾区以及海外的硬科技创新创业项目精彩亮相。大赛由安徽省发展改革委、合肥市人民政府、安徽省投资集团等共同主办，整体报名项目数量达到1667个，同比增长32%。
据了解，为引领科技创新、营造社会创业氛围，“创响中国”安徽省创新创业大赛已连续举办4年，累计吸引5241个科技创新项目参赛，其中来自中国科大、中科院等高校院所的源头创新项目占75%以上。为加快融入长三角一体化战略、服务粤港澳大湾区建设，今年大赛还首次设置长三角和粤港澳两个赛区，吸引近600个项目参赛。
开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】