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扩投资，壮大新型增长极（锐财经）

本报记者  李  婕

2020年10月12日06:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　目前，重庆“智能制造”吸引了众多工业互联网平台落户。图为重庆市北碚区正能机械有限公司内，机器人的生产数据将全部汇总至车间工业互联网“驾驶舱”。
　　秦廷富摄（人民视觉）

　　近年来，江西省高安市着力培育锂电新材料产业集群，助力当地经济转型升级、提质增效。图为高安市睿捷新材料科技有限公司工人正在加紧生产铝塑膜。
　　周 亮摄（人民视觉）

　　智能制造、无人配送、在线消费、医药健康……当前，新产业新业态蓬勃向上。以重大技术突破和重大发展需求为基础，战略性新兴产业引领带动着经济社会长远发展。为发挥战略性新兴产业引擎作用，国家发改委等部门近日印发《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》（以下简称《意见》），未来相关产业投资布局图景渐清。

　　经济增长的重要引擎

　　疫情冲击下，战略性新兴产业承压前行，成为经济运行一大亮点。上半年，规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年同期增长2.9%，高于同期全部规模以上工业增加值增速4.2个百分点。

　　近年来，战略性新兴产业发展质量亦不断提升。2016-2019年，战略性新兴产业工业增加值年均增速为10.5%，快于同期规模以上工业4.4个百分点；战略性新兴服务业营业收入年均增速为15.2%，快于同期服务业营业收入3.9个百分点。

　　2019年，中国战略性新兴产业增加值占GDP比重达11.5%，比2014年提高3.9个百分点，已成为推动产业结构转型升级、经济高质量发展的重要动力源。

　　“我国战略性新兴产业由小到大、从弱到强，涌现出一大批有创新能力、发展潜力的优质企业和具备竞争力、配套环境好、带动作用大的战略性新兴产业集群。”中国宏观经济研究院产业所副研究员盛朝迅表示。

　　在经济社会发展面临前所未有挑战的当下，面对新一轮科技革命和产业变革的加速发展，发挥战略性新兴产业的引擎作用尤为重要。据国家发改委相关负责人介绍，在广泛征求50多个部门和地方的意见建议的基础上，《意见》提出了扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新增长点增长极的20个重点方向和支持政策，致力推动战略性新兴产业高质量发展。

　　助解产业升级掣肘难题

　　加快新一代信息技术产业提质增效、加快生物产业创新发展步伐、加快高端装备制造业补短板、加快新材料产业强弱项……《意见》明确聚焦重点产业投资领域，并围绕八大战略性新兴产业做出具体安排。

　　一方面聚焦重点补齐短板，助解产业升级掣肘难题。

　　“我国制造业体量规模已经连续10年位居全球第一，但在核心基础零部件、重大基础装备、关键基础材料、基础工业软件和基础技术等领域与发达国家仍有较大的差距，部分零部件对外依存度较高，‘卡脖子’瓶颈凸显。”盛朝迅说。

　　为此，《意见》提出加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件等关键核心技术攻关，重点支持工业机器人、高档五轴数控机床、航空航天装备等高端装备制造，突破制约产业升级的瓶颈和短板，构筑制造强国根基。

　　另一方面，突出优势锻造长板，增强产业发展竞争优势。

　　《意见》明确提出稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用，加快生物产业创新发展步伐，推动新能源产业跨越式发展等，努力在战略性新兴产业领域培育一批支柱产业，推动新动能茁壮成长。

　　在盛朝迅看来，面对日趋激烈的全球竞争，要补短板与锻长板并举，着力打造若干技术水平先进、产品性能优良和国际竞争力强的优势产业，培育一批“杀手锏”技术，在换道超车和抢占新一轮科技革命、产业变革制高点中打造独特优势。

　　打造产业集聚发展新高地

　　发展战略性新兴产业不是靠“单打独斗”，产业集群是重要抓手。

　　《意见》明确要打造产业集聚发展新高地。综合运用财政、土地、金融、科技、人才、知识产权等政策，协同支持产业集群建设、领军企业培育、关键技术研发和人才培养等项目。

　　如在增强产业集群创新引领能力方面，加快布局建设一批产业创新中心等创新平台；在提高产业集群公共服务能力方面，支持有条件的集群按需开展新型基础设施建设，强化研发设计、计量测试、标准认证等产业公共服务平台支撑。

　　“推动战略性新兴产业集群式发展，有利于发挥各地产业技术、科技人才、先进制造等资源优势，推动高端要素、高端企业集聚，形成上下游企业协同发展的良好态势。”盛朝迅认为，目前我国战略性新兴产业集群式发展水平不高、要素及各类主体之间互动不够、产业链协同性有待提升，急需大力培育形成一批国家级战略性新兴产业集群。

　　战略性新兴产业创新多、变化快，也对管理服务提出更高要求。《意见》围绕优化投资服务环境，提出了多方面政策保障措施。如深化投资审批制度改革，精简审批环节，缩短办理时限，加快相关重大工程项目落地等。

　　“相信全社会将不断凝聚合力，推动战略性新兴产业高质量发展，加快建设现代产业体系，推动国民经济行稳致远。”中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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