金融支持市场主体多渠道融资

近日，中国人民银行举行“金融支持保市场主体”系列新闻发布会，介绍金融部门发挥信贷、债券、股权融资功能，改善民营和小微企业经营服务等相关情况。

银行间债券市场方面，银行间市场交易商协会副秘书长曹媛媛介绍，为助力企业债券融资抵御疫情冲击，交易商协会设立注册发行的绿色通道，推出疫情防控债。为满足大中小型、不同行业、不同领域企业融资，交易商协会积极推动资产支持票据、并购票据、民营企业债券融资支持工具相关机制优化完善，创新推出资产支持商业票据。数据显示，今年1至8月，债务融资工具累计发行金额6.07万亿元，同比增长39.58%。

交易所市场方面，今年1至8月，交易所市场非金融公司债券发行2.14万亿元，同比增长37%，实现净融资1.47万亿元。今年1至8月，公开发行的公司债券（不含可转债、可交换债券）加权平均利率为3.74%，较2019年全年水平下降66个基点。其中，民营企业发行公司债券2469亿元，同比增长23%，实现净融资748亿元。截至今年8月底，交易所市场存量民营企业债券1.12万亿元，占交易所非金融企业债券托管总量的14%。

浙江是民营经济、制造业和外贸大省，市场主体融资需求具有多样化特点。中国人民银行杭州中心支行行长殷兴山介绍，疫情发生后，杭州中心支行建立健全“1+4”资金保障体系，即保障一个融资总量，聚焦民营、小微、制造业和外贸4个领域的金融支持，全力抓好市场主体金融服务。8月末，浙江社会融资规模同比增长18.6%，增速创下浙江省近3年新高；本外币贷款增长18.7%，也是近几年来最高增速；企业债券发行量和股票融资额同比分别增长67%和112%，直接融资占社会融资规模比重同比提高了4个百分点。

中小银行通过发行永续债等方式增加资本，可以更好地服务实体经济。“浙江中小银行发行永续债的数量占到全国同类机构的28%，发行金额占到全国同类机构的22.7%，每家银行的资本充足率因此平均提高1—2个百分点，合计可以提高信贷投放能力1400亿元左右。因为这些银行发放贷款的户均额度是很小的，所以这1400亿元可以为很多的企业增加信贷投放。”殷兴山说。

供应链金融方面，中信银行普惠金融部总经理吴军介绍，中信银行正通过数字化转型发展供应链金融，打造智慧供应链金融体系，围绕核心企业产业链，持续提升对中小微企业金融服务的广度和深度。疫情期间，中信银行基于供应链推出了30多款产品，构建起以“一融一池一链一商票”为核心的交易银行产品体系。数据显示，今年以来，中信银行供应链金融累计融资规模超3600亿元，为超过1.3万户企业提供了融资。其中，汽车金融业务累计融资规模1666亿元，同比增长11%。

(责编：胡永秋、杨光宇)