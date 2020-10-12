大连国际工业博览会开幕

10月10日，以“开放、专业、智能”为主题的第二十二届大连国际工业博览会在大连开幕，来自日本、德国、英国、意大利、法国等30多个国家和地区的约400家企业参展，其中海外品牌占35%。图为10月11日，观众在博览会上观看展品。

刘德斌摄（人民视觉）

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