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中兰客专最长黄土隧道贯通

2020年10月12日06:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电  （孔祥文、于乘军）新建中（卫）兰（州）客专最长的黄土隧道盘岘山隧道日前安全贯通，标志着中国“八纵八横”高速铁路网京兰通道的重要组成部分中兰客专取得突破性进展。

　　中铁二十二局集团该项目经理邬梦宇介绍，中兰客专全长约219.7公里，北端与中卫至吴忠城际铁路相连，南端与兰州枢纽连接。全线设中卫南站、北滩站、平川站、靖远北站、白银南站、兰州新区南站等6座车站，设计时速250公里。项目建成后，中卫至兰州列车运行时间将由现在的5小时缩短到1小时左右，将打通西北连接华北、东北快速客运通道瓶颈，对缩小区域发展差距，拓展旅游市场，促进丝路经济带建设具有重要意义。

　　据悉，全长2829米的盘岘山隧道有黄土陷穴、粉砂层等不良地质，承载力低，为全线高风险项目之一。项目部技术人员与有关专家联合攻关，创新运用了多种工法组合的新工艺，破解了施工难题，同时形成了在粉砂层黄土地质建造隧道的一整套技术成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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