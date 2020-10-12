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广元市昭化灵芝产业助脱贫

2020年10月12日06:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电  （杨燎、陈雯）近日，在四川省广元市昭化区晋贤乡，龙泉昭化千亩灵芝产业园内的灵芝、香菇长势喜人。截至目前，该产业园已带动当地村民800余人务工，其中贫困户217人，发放工资400多万元。“从去年12月到今年8月，我在产业园工作，已领到劳务工资1.2万余元。感谢园区带我们走上了致富路。”晋贤乡道角村50多岁的贫困户刘宗印说。

　　自2018年浙江龙泉、四川昭化建立东西部扶贫协作结对关系以来，两地党委、政府共投入东西部扶贫协作资金10500万元，实施扶贫项目30个，重点关注易返贫的农村四类特殊群体，实施了老年人“十箱万元”中蜂甜蜜产业、留守妇女“归雁工程”来料加工、残疾人公益性岗位、重慢病患者“组团式”医疗服务四大工程；构建了“空中飞蜂、林下养鸡、坡上种药、地里种菌、稻田游鱼、全网电商”的立体生态扶贫产业新格局，有效带动昭化区贫困人口6068人增收。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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