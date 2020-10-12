境外机构连续22个月 增持中国债券

中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月境外机构债券托管面额为25960.55亿元，同比上涨44.66%，相较上年末上涨38.31%。这是境外机构投资者连续第22个月增持中国债券。
10月10日，中国人民银行上海总部数据显示，截至2020年9月末，境外机构持有银行间市场债券2.94万亿元，较8月末增加1374.59亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。
具体来看，9月，新增12家境外机构主体进入银行间债券市场。截至9月末，共有870家境外机构主体入市，其中460家通过直接投资渠道入市，589家通过“债券通”渠道入市，179家同时通过两个渠道入市。9月，境外机构在银行间债券市场的现券交易量为8203.71亿元，日均交易量为356.68亿元。其中，买入债券5000.27亿元，卖出债券3203.44亿元，净买入量为1796.83亿元，较8月份增长24.5%。
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