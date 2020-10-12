行走2078公里 “瞰”见中国最绿的省

王铣 林晓丽

2020年10月12日09:03 来源：人民网-财经频道

视频：行走2078公里 “瞰”见中国最绿的省 （人民网 王铣摄制）

“北畔是山南畔海，只堪图画不堪行。”唐代诗人杜荀鹤的一首思乡之作，勾勒出八闽的写意山水。

西、北是山，东、南是海，“依山傍海”是福建的注脚。

说起福建，东南一隅，山高海阔；青山环抱，绿水长流。总绕不开一个“绿”字。

福建的山多。境内80%以上的面积属山地、丘陵，素有“八山一水一分田”之称。

福建的水多。东部沿海，海岸线长度居全国第二。地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系，近700条大大小小的河流穿行于群山之间。

福建的林多。森林覆盖率连续40年全国第一。武夷山是地球同纬度地区保护最好、物种最丰富的生态系统，被誉为“鸟的天堂、蛇的王国、昆虫的世界”。

美景中的故事是丰收的故事。

在夏秋之交，人民网“大道康庄”全媒体调研行小分队翻越山岭，走进“全国林改第一村”捷文村、“中国扶贫第一村”赤溪村、“红旗不倒”的长汀县、“异常难忘”的下党乡……在这片广袤的土地上，寻找掩藏在绿水青山间的脱贫密码。

行程2078公里。途中伴随我们的，是沿途的风土人情，是一个个抱上“金娃娃”的脱贫故事，是一张张过上幸福生活的笑脸。当然，还有无人机记录下的，山的蜿蜒，水的潺潺，树的葱郁，田园的丰收……

让我们一起“飞”越山岭，“瞰”见最绿的福建。

(责编：许维娜、毕磊)