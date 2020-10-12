“大道康庄”人民网全媒体调研行走进山东

幸福笑脸见证沂蒙巨变

赵雯博 玄番登史江 栗翘楚

2020年10月12日13:31 来源：人民网-财经频道

八百里沂蒙山，青翠绵延不绝；五千年沂河水，清流潺潺奔远方。作为革命老区的沂蒙山区曾经是“四塞之崮，舟车不通，外货不入，土货不出之地。”如今，这里已成为鲁苏豫皖地区最大的商品集散地，乡亲们的日子也愈发红火，处处都能看到幸福的笑容。

临沂市费县新刘庄村位于费县县城西南18公里，是典型沂蒙山区村。全村居民162户555人，是省定扶贫工作重点村，建档立卡贫困户10户25人，即时帮扶户1户2人，2018年，全村已实现整体脱贫。

在新刘庄村中心广场上有不少聊闲天儿的老人。今年94岁高龄的宋传荣老人脸上挂满笑容，坐在树下着听着别人家的故事。

94岁的宋传荣老人。（栗翘楚 摄）

老人带着报道组一行来到她的家中，半人高的草料挤满了进门的路，经政府翻新重建过的院子里有两只刚出生不久的小羊羔和一群母鸡，虽然看起来有些乱，但是她说；“比起之前的房子坚固的多，能遮风挡雨很满足”。老人告诉报道组，在大儿子12岁时，丈夫就去世了。她自己一个人养育孩子们长大，现在跟二儿子两个人一起生活。

宋传荣老人接受人民网报道组。（玄番登史江 摄）

在老人家里的一面墙上挂着一个名为《费县建档立卡贫困户扶贫政策一板清》公告板。公告板上有一个二维码。据宋传荣介绍，现在他们贫困户的信息已经电子化登记，扫码就可以确认。另外，支援贫困户的负责人还可以通过扫码，将实施帮扶的日期和具体支援内容记入电子文档，有利于监督管理。

在村里到处可见乘凉聊天的老人们。（栗翘楚 摄）

代村，地处山东省临沂市兰陵县城西南城乡结合部，在村党支部书记王传喜的带领下，通过20多年的发展，发生了翻天覆地的变化，从过去“穷、脏、乱”到产业多元化发展，2019年村集体各业总产值30亿元，村集体纯收入1.3亿，实现了全面小康。

老年公寓不远处的树荫下，老人们在打扑克。（栗翘楚 摄）

在代村，60岁以上的老人，都可以免费入住村里建设的老年公寓。在这里，住房、暖气、太阳能均免费，老人们只需要负担基本的水电费和饭费，每周还有志愿者来为老人们打扫。医疗方面政府给报销80—90%，每年还会免费老人们做一次体检。

代村老年公寓（玄番登史江 摄）

老人们介绍，政府还会根据不同的年龄段，每月给每位老人发放补贴。逢年过节会发一些米面油类的生活物资，春节还会发过节费。

目前，老年公寓共入住了192户人家。

老人们说：“对我们照顾的非常周到。光是补贴就足够生活了。”

“在这里，老年人成了‘三好人’了，就是吃好、喝好、玩好，就这三件事”，入住老年公寓已有8年的李学全老人笑着说。

李学全老人。（栗翘楚 摄）

村里的老人们会经常聚在宿舍旁边的大树下，聊聊天、打打扑克、下下象棋、还有人跳广场舞和练太极拳。虽然由于长年的农作，他们脸庞被晒得黝黑，脸上也刻满了皱纹，但是他们脸上洋溢的笑容却让人动容。

(责编：栗翘楚、夏晓伦)