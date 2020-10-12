十月的江南,山远天高,秋色更浓。和金秋一起纷至踏来的,是疫情后消费市场持续回暖的良好态势。

在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局”的大背景下,浙江省商务厅准确识变、科学应变,“政策+活动”双轮驱动促消费,全国率先出台提振消费实施意见、做强国内市场若干措施等系列文件,大力实施数字生活新服务行动,组织实施“万企联动促万亿消费”工程,突出抓好云上消费、街区消费、夜间消费、国潮消费、节庆消费等新消费热点的培育壮大,精准施策,多措并举,推动消费市场强劲复苏,企稳回升态势进一步巩固。

为进一步释放政策红利,挖掘消费潜力,浙江省商务厅牵头,省委宣传部、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会,省体育局六部门于9月至11月中旬联合主办2020浙江金秋购物节暨全国“消费促进月”活动,抢抓双节消费旺季,满足居民消费需求,助力消费持续回暖。

本届金秋购物节通过多部门、省市县、政企银、内外贸、跨领域、全场景“六个联动”,主打“1+6”系列促销活动,以10月16日在杭州湖滨步行街的一场启动仪式为序幕,在全省推出市集、旺街、夜享、美食、文旅、云惠“六个嘉年华”,打造百场市集潮玩、百条街区体验、百个地标夜享、百味美食品鉴、百场文旅促销、百个平台惠民“六个一百”消费主题活动,为消费者提供一场全民欢动的购物盛会和创新体验。

作为首批全国示范步行街,也作为本次活动的主会场,湖滨步行街同步为消费者准备了四大主题市集:“国潮北市”:传统和时尚的结合,第十七届中国中华老字号精品博览会将在这里闪亮登场,天津、山西等10多个省市的“老字号”集中亮相,尝“老字号”经典产品,赏千年技艺传承,“国潮新风”等你来体验。“品味南市”:美食爱好者的宝地,浙菜美食节为“吃货”们带来“诗画浙江百县千碗”特色美食,浙江名菜名点和智慧餐饮服务体验在这里一市尽享。“风情东市”:潮流达人的最爱,美发美容美妆时尚尽情体验美丽生活。“云购西市”:“璀璨星空梦 浙夜好生活”的迷人魅力再度散发,夜经济试点城市馆将惊艳亮相,阿里本地生活、物产云商、蔚来汽车、曹操专车等品牌企业共同展示数字消费新生活。

云会场是2020浙江金秋购物节暨全国“消费促进月”的一大亮点,一场“浙里来消费·云端生活节”在阿里本地生活“云上”举办。消费者可以在移动端观看“浙里好物”直播嘉年华、“国货来潮”老字号快闪直播、浙菜大师公益直播,还能在线上抢到亿元红包;浙江银联携手工商银行等40余家商业银行、百个品牌企业万家门店提供千万优惠助商惠民。同时,阿里本地生活十多万家商户,以口碑、饿了么、蜂鸟即配、有菜、飞猪等平台为支撑,联动支付宝、高德、盒马等平台,共同发力打造线上消费狂欢盛宴。

从10月中旬开始,全省各地将围绕“六大嘉年华”持续开展金秋购物节活动,给消费者带来不一样的“人间烟火”。“市集嘉年华”围绕户外市集促消费,杭州西溪恋爱市集、绍兴“江南水乡”摇橹船水上市集、义乌之心后浪市集、汽车风尚电影市集、汉服市集、游戏市集、后备厢市集等各类特色市集陆续开启。“旺街嘉年华”围绕步行街促消费,老字号非遗传承技艺进街区、时尚丽人秀街区、外贸优品进街区、民俗文化进街区、旅游体验进街区等营造百条特色街区,武林大巡游、胜利河美食街金秋啤酒节、河坊街汉服文化节等丰富的活动为街区增光添彩。“夜享嘉年华”围绕夜间经济促消费,鲜食工厂、深夜食堂、深夜书屋等夜消费场所千店齐靓,杭州仲夏夜嘉年华、嘉兴“不夜城”、湖州南太湖“五彩之夜”等活动,共同打造“夜游、夜购、夜食、夜娱、夜读、夜健”的夜消费模式。“美食嘉年华”围绕美食经济促消费,推出“浙味美”旅游美食推广图册、美食地图、美食线路等,嘉兴“南湖十八碗”、丽水市“十大名菜”、“百县千碗·鲜在台州”上阵比拼,让消费者在金秋“吃个够”。“文旅嘉年华”围绕文化旅游促消费,推动第二轮“旅游消费券”和“影院消费券”发放,为消费加码。“云惠嘉年华”围绕网络平台促消费,打造“数字生活新服务”主题云促销活动,将推出百场培训、亿元红包补贴、亿级流量曝光等惠民促销。

同时,数字生活新服务论坛、第十届浙江厨师节、浙菜创新发展国际峰会、浙江农博会、第六届浙江国际健康产业博览会、第十一届中国·长三角国际体育休闲博览会、2020浙江美业博览会等配套活动也同步展开。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)