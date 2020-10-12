游客引进来 助力贫困县脱贫攻坚、推动乡村振兴

“这次培训班和之前我参加过的培训班完全不一样。”织金大峡谷导游蔡凤开心地说，“上课老师讲得非常细致，深入浅出，不仅有理论，还教授了如何实践，我们真的受益匪浅。”

9月24-25日，十一小长假前的最后一个周四和周五，全国工商联与美团共同主办的贵州省毕节市织金县扶贫培训第三期培训班开课，向当地学员集中培训了旅游及外卖相关技能。从8月10日第一场培训班开始，三期共6天培训课程带动了600余位织金老乡学习电商运营、网络推广、景区和酒店线上运营、外卖骑手职业技能培训等不同领域的知识。

织金县和连续三期扶贫培训，也是美团“新起点在县”互联网+县域扶贫计划的缩影。今年6月，美团升级推出“新起点在县”县域扶贫计划，把扶贫举措落实到县一级，面向贫困县再提供20万个骑手岗位，并通过“劳动力走出去、游客引进来、商户连上网、消费旺起来”的扶贫工作思路，帮助贫困县在就业、培训、数字化、旅游、公益等多个方面实现突破，切实助力各贫困县巩固和提升脱贫攻坚成果、推动乡村振兴。

培训进县，传授数字化技能助力老乡“线上脱贫”

“现在单纯靠手工艺品售卖，和疫情之前比确实有些不容易。”电话里，蔡凤声音轻细温柔，普通话里带点乡音，诉说着自己的无奈。

除了导游，蔡凤的另一个身份也是传承了苗族蜡染刺绣这一传统手艺的绣娘。苗族蜡染刺绣是国家级非物质文化遗产之一，而织金苗族蜡染刺绣则是其中的代表，素有“世界上最精细的蜡染”“指尖上的芭蕾”美誉。

据悉，织金县所有的苗族村寨、家家户户都有人会蜡染刺绣。但年轻一代里，像蔡凤这样愿意沉下心来学手工艺的已经越来越少，因为“手工艺又花费时间又花费精力，还不赚钱”。

蔡凤介绍，织金县的绣娘要用一个月的时间才能做出来一套衣服，衣服完成后会以3700元左右的价格销售出去，销售的方式就是摆摊、展销等，并不知道如何在线上售卖。加之手工衣服本身并不是必需品，要卖出去并不简单。为此，除了手工服装，蔡凤与其他绣娘伙伴一起，开发了围绕蜡染刺绣的一系列小型旅游手工艺纪念品。

受疫情影响，各种集市关闭，最近才开集的集市上的手工艺品的销售额不如之前理想。

在织金县年轻人中，蔡凤属于喜欢接触新鲜事物的那一类，她曾尝试过用抖音、快手这类短视频平台推销自己的蜡染刺绣手工艺品，但营销效果局限在产品外观的展示，不能精准地触达到有可能想要买来留做纪念的旅游人群。

抱着不知如何营销、获客的苦恼，蔡凤接到了织金县旅游局和县工商联的通知，接触到了美团“新起点在县”扶贫培训班，以试试看的心态参加了培训课程，一方面是为了提升自己的旅游知识和导游技能，另一方面也是为了学习更多的电商实操知识，开阔眼界。

经历两期培训，蔡凤对美团织金县扶贫培训的课程内容和效果十分认可。

“第一期培训内容以电商为主，老师会指导我们在各个互联网电商平台上营销产品；第三期培训以旅游业为主，主要是推乡村旅游村寨标准、餐饮标准，还有旅游商品的服务认知，还有旅游商品如何开发这些为主题。”

由于授课老师的讲解简单生动，通过两次的学习，尽管蔡凤对线上网络营销还是不能完全掌握，但对比之前的一知半解已经大有进步。

技能培训，到底在培训什么？

除以蔡凤为首的个体户外，以织金洞旅游开发有限责任公司副总经理王伶俜、织金大峡谷总经理周娇为代表的当地景区管理人员也参加了培训，同样表示受益良多。

“以前一些老师讲解的培训内容比较偏书面和理论化，有时候感觉会可触而不可及。这次我学习到的是自己可以实际操作的内容，这种适合全民的内容可以让大家都参与到旅游线上销售中，哪位培训者想打开自己的销售渠道，可以依托哪方面的宣传方式，在这里都可以学习到。”周娇说。

正是这种适合全民的培训内容，才让培训课程受到了普遍较好的反馈，而美团和织金县正是想通过各类培训活动提升商户上网销售、营销的广泛度，扩宽商户网络销售渠道，帮助商户线上将游客“引进来”。

景区方面，王伶俜表示，参加培训的主要目的是三个，一是渠道因素，因为全国正在进入数字化时代，需要让景区职工明白以后的客源区，让所有的职工心里有这块知识的接触。

二是根据这次培训，景区能更好地使用线上数据，通过美团提供的数据报表让景区更精准的进行宣传营销，对于区域获客也会有更加精准的判断力。

三是景区可以在规范化的景区线上平台看到游客的点评，不论是对产品的认可还是差评，都可以帮助景区改进服务质量和提升服务水平。

游客引进来，助力景区走向数字化

早在2016年，美团就与织金洞、织金洞大峡谷建立了合作。在合作中，美团帮助景区拓宽了线上销售渠道，协助景区逐步完成票务数字化、营销数字化、分时预约等。

具体内容包括：协助织金洞、织金大峡谷景区完成线上分时预约门票，科学管控入园人流，提高游玩体验及智慧景区管理效率；节假日、客流高峰期，美团派遣兼职人员到景区现场引导游客扫码购票、自助购票和入园，减缓人工售票窗口压力，减少排队购票等待时间、提高入园便利度，同时也为实现景区门票未来全线上化、全预约化做准备；通过美团大数据分析，为景区精准投放营销广告，利用游玩指南、玩法视频等突出景区特色，并打造景区专属的主题活动、通过大数据榜单引发游客种草，锁定意向客户。

通过4年的合作，两大景区的线上化进程大大增加。

以织金洞为例，在与美团合作之前，景区线上销售占比基本为零，在合作第一年，线上销售比例已经达到8%，后期经过美团对景区的线上宣传等，目前自由行的客人大部分都开始线上订票，今年的线上销售比例差不多达到了80%。

尤其是今年，景区线上购票等业务更是重中之重。“受疫情影响，今年景区主要是通过线上预约进行客流量的预测，接待游客量严格限制在最大承载量的75%等红线，同时客人留下的信息也方便景区后续追踪。”王伶俜说。

面向更多贫困县 从脱贫贡献到衔接乡村振兴

培训也好，景区数字化也好，都是美团助力脱贫贡献、推动乡村振兴的其中一环。与毕节织金县的第三期扶贫培训同期，美团还与毕节市签订“活力美团·跃动毕节”战略合作协议，在消费复苏、就业扶贫及文旅新基建等七大领域开展深度合作，共同打造毕节数字经济新生态。

美团将积极引导毕节餐饮、酒店、景区等商户拓展线上渠道，推动线上线下有机融合，提振消费复苏，并将联合毕节市政府着眼周末、工作日、夜经济等消费场景，上线“超级周末”“吃货狂欢”及“周四半价”等特色营销活动，激发消费活力，推动消费复苏。

在文旅新基建方面，美团计划在毕节打造智慧旅游景区标杆，推动景区实现门票线上化、预约化，完善景区智慧化建设，提升毕节旅游品牌的认知度。

同时，扶贫是美团和毕节市政府共同关注的重要议题。协议指出，美团将利用餐饮、外卖、出行和供应链等优势渠道，通过“新起点在县”互联网+县域扶贫计划，继续强化就业扶贫、公益扶贫与培训扶贫等，助力毕节提升脱贫攻坚成果。

毕节市委常委、副市长杨得志表示，三十多年来毕节累计脱贫630多万人，写下了世界脱贫历史上的奇迹。相信跟美团的合作能为毕节经济注入活力，助力毕节走出贵州、走向世界。我们有信心，通过互联网的力量，助力毕节早日打赢脱贫攻坚战，实现乡村振兴，早日建设成为新发展理念示范区。

而除毕节市织金县外，美团“新起点在县”正在与多个贫困县对接，根据当地需求和实际情况，切实助力脱贫攻坚，推动贫困县产业结构升级，形成就业和消费的县域经济双循环。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)