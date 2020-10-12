中建一局举行2020年“先锋杯”职工技能大赛

为贯彻关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，落实全国总工会、北京市总工会劳动和技能竞赛的要求，进一步激发广大劳务工人学技术、钻研业务的积极性，促进企业高质量发展，10月9、10日，中建一局2020年"先锋杯"职工技能大赛（北方赛区）在三公司承建的朝阳区孙河棚改项目隆重举行。

据悉，此次比赛由中建一局主办，三公司承办，一公司协办，分为理论笔试和施工技艺比拼两个环节，其中施工技艺比拼包含钢筋工、管工、装饰装修工技能操作同时进行，共有15支代表队、91名选手参加比赛，获得前三名的选手将参加全国住房和城乡建设行业职业技能竞赛。本次活动的举办地点北京市朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发二标段由中建一局三公司承建，是北京市在施面积最大安置房民生工程的重要部分，也是北京朝阳区重点民生工程，总建筑面积约30万平方米，装配率达50%，建成后满足3000余户的日常生活。

比赛前，工作人员对大家进行了安全教育和疫情防控交底，宣贯了竞赛章程和评分细则。比赛过程中，在施工技艺比拼环节，来自中建一局北方区域不同项目、不同工种的参赛选手，奋勇争先、各显身手，装饰装修工从现场的水泥砂浆配比、制作到墙面贴砖找平展示施工技术；钢筋工从钢筋下料、压轧、搭接全流程展示施工技术；管工从下料计划、丝扣连接、管材搭接、阀门安装美观度等展示施工技术，现场施工场面如火如荼、激烈异常，拼速度，求质量，三大专业的选手面对不同的对手，丝毫不敢有所松懈。经过约3个小时的激烈角逐，各赛式评委们按照评分标准严格打分，最终评选出一、二、三等奖,与会领导为获奖工人现场颁奖。参赛选手秦红兵在结束紧张的技能竞赛后表示："中建一局举办的"先锋杯"职工技能大赛为我们一线员工成长成才提供了舞台，大家'比学赶超'，良性竞争，不断朝着知识型、技能型、创新型人才前进。我们现场的实际操作，既是以赛促学的成果展示，也是我们平时施工严要求和高标准的体现。"

北京市建筑工会主席莫剑彬对本次活动给予了高度肯定，他表示本次技能竞赛是深入贯彻工人队伍建设改革发展的迫切需要，我们要充分发挥职业技能竞赛在促进技能人才培养、职工素质全面提升、由制造大国向制造强国的转型和大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神的重要作用，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风气，更好服务企业发展、服务就业创业和经济高质量发展。

中建一局党委副书记、工会主席郝建成表示，本次竞赛以"当好主人翁，建功新时代"为主题，围绕中建一局"以客户为中心的品牌强企战略"，聚焦高品质履约、切实提高产品实物质量、培育优质资源、打造工匠精神并推进党建工作和企业中心工作深度融合，助力企业高质量发展。

"希望参赛选手们把今天竞赛中展现的热情和动力投入到日常工作中，不断提升自身素质，争做推动企业科学发展、创新发展、和谐发展的主力军，形成比、学、赶、帮、超的良好氛围，为企业的高质量发展提供新引擎和新动力。"中建一局三公司党委书记、董事长王连峰在致辞中表示。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)