聚焦出租汽车行业新老业态融合发展：亟待创新突破

人民网北京10月12日电 （记者乔雪峰） 10月12日，2020年出租汽车新老业态融合发展研讨会在北京举行。交通运输部运输服务司二级巡视员孟秋在研讨会上表示，近年来，交通运输部通过积极推动运价改革、规范网约车健康发展、推广典型经验等多项措施，不断深化出租汽车行业改革，促进新老业态融合发展。
“当前新老业态发展正处于‘新老交织共存、在竞争中发展、在发展中融合’的状态，出租汽车行业也正处于服务水平提升和转型发展的关键时期。”孟秋表示，下一步要加快理顺运价机制，关心关爱出租车司机；也要发挥好网约车平台的互联网技术优势，激发平台公司市场活力，提升行业服务质量，推动新老业态双向互济、良性互动，把出租汽车行业打造成为交通运输新老业态融合发展的典范。
交通运输部公路科学研究院公路交通发展研究中心主任虞明远认为，新老业态融合发展在价格管理、就业保障和竞争环境等方面亟待创新突破，建议从完善运价改革、提升驾驶员收入和行业服务质量等方面着力，统筹传统巡游出租汽车与新业态融合发展、转型升级，开展试点创新交流发展经验。
会上，滴滴旗下“快的新出租”发布了行业发展战略。快的新出租总经理石东海表示，为更好地服务出租车司机和乘客，滴滴旗下出租车业务已升级为“快的新出租”。“快的新出租将进一步通过信息化、市场化、司机服务升级等手段提升线上叫车率，帮助司机降低空驶率，提升接单效率，更好地服务更多乘客，促进出租汽车行业融合发展。”石东海说。
石东海在会上还表示，未来三年，快的新出租将分三个阶段持续补贴10亿元，打造“更低成本打车体验”模式，让更多用户习惯在平台线上发单，同时激励司机提供更好服务，提升用户对平台的满意度。
会议还发布了《新冠肺炎疫情对巡游出租汽车行业的影响研究报告》，报告指出，今年来，更多巡游出租车司机开始将网约接单作为主要的接单形式，对网约功能的依赖度进一步加强，建议行业更多关注司机群体生存状况，并着力开展多方合作为传统行业赋能。
报告显示，2020年3月，巡游出租车司机对平台的依赖时长指数较疫情前平均水平增长20%，且巡游出租车司机对网约订单的取消率同比下降了0.89%。
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