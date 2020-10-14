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让创新推动中国制造行稳致远

——访小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军

本报记者  赵展慧

2020年10月14日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长，大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术。作为创新的主体，企业应如何在新发展格局下把握机遇、应对挑战，成为创新要素集成、科技成果转化的生力军？记者采访了小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军。

　　保产业链供应链稳定，是企业实现逆势增长的关键

　　记者：上半年，小米收入同比增长7.9%，实现逆势增长的原因是什么？

　　雷军：受疫情影响，今年2月，小米的产能只达到目标产能的20%—30%。当时，我们看着空空的仓库，内心一度十分焦虑，但后来还是采取了果断措施，带动产业链上下游整体复工复产。我们为合作企业提供了口罩等防疫物资，还帮助上下游企业员工快速到岗。小米派驻了多支团队到各合作工厂一线，与地方政府一起强有力地推动人员安全返岗。

　　复产达产之后，新问题又出现了——需求端也受到了疫情影响。手机的出货、销售，都等不得。于是，小米举办了行业内首场线上直播发布会，受到了社会关注，推动了手机等产品的销售，也提振了整个行业的信心。

　　今年上半年，小米收入1032亿元，同比增长7.9%。保持良好增长，得益于全国抗疫斗争取得重大战略成果、各地区各部门对企业采取了大量纾困帮扶措施，也得益于我们自身的努力，得益于旺盛的市场需求，得益于中国制造产业链的韧性。

　　作为一个民营企业家，我对营商环境改善的感受十分明显。尤其是习近平总书记的多次重要讲话，给民营企业吃了定心丸，让我们有信心有决心稳扎稳打、潜心发展。

　　立足国内市场，开拓国际市场，坚定不移实施全球化发展

　　记者：在新发展格局下，小米将如何进一步开拓国内、国际市场？

　　雷军：2019年，小米成功跻身世界500强，营业额突破2000亿元。这一数字中，中国市场与国际市场各占一半。在新发展格局下，小米将立足国内市场，同时更加积极地参与国际竞争。

　　先看国内。今年，为适应国内消费升级趋势，小米开始进入高端手机市场。7000元价位的手机发布成功，大受欢迎，坚定了我们持续开发高端产品的信心。

　　再说国外。目前，小米手机在全球90多个国家和地区销售，销量一直稳居全球前四，在欧洲市场销量也位列前三，这些都充分说明小米全球化发展的正确性。未来小米将坚定不移地走全球化发展道路，力争在更多国家提升市场份额。

　　此外，我们还要追求全球化中的本地化。企业在全球化发展过程中，不仅要通过提供产品服务当地消费者，还要真正实现本地化，推动当地消费和科技进步，履行企业的社会责任。比如，小米在印尼的工厂雇用了大量本地工人，当地工人满怀感激地告诉我，中国企业让他们提升了收入、学到了技能、开拓了眼界，改变了他们的人生。

　　立足国内市场发展的同时，我们期盼更好地“走出去”。新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。置身于复杂的国际环境，中国高科技企业的全球化发展确实面临着一定压力。小米希望与政府部门共同努力，破解发展难题，在新发展格局下行稳致远。

　　以创新为发展的根本驱动力，推动智能制造降本增效

　　记者：企业是创新的主体。小米是如何部署创新的？今后还将如何加快创新？

　　雷军：今年是小米成立10周年，我们结合自身实际总结出3条创新发展要诀。

　　一是以技术为本，坚持科技创新。今年，小米研发投入超过100亿元，自有研发团队超过1万人，在一些关键核心技术上取得较大进展。比如在屏幕技术领域，仅全面屏的专利申请就超过100项。

　　二是以性价比为纲。不管是普及性产品还是高端产品，小米都始终坚持追求“同等性能价格最优、同等价格产品最好”的高性价比。像售价1.99万元的98英寸Redmi电视，单看价格称得上昂贵，但是远低于同类产品20万元的均价。目前月销量数千台，仍然供不应求。这款电视拓宽了超大屏电视市场。在此之前，98英寸以上大屏电视全行业月销量不过几十台。这证明，当高性价比的产品遇上升级的消费需求，高端市场也能迸发出巨大潜力。

　　三是坚持做最酷的产品，做“有趣的创新”，保持创新的前瞻性和趣味性。我们发布了透明电视、电动卡丁车等新鲜好玩的产品，让创新为生活提质添彩。

　　当然，一家好企业还应该致力于通过创新带动整个行业的变革和发展。普及工业机器人，降低智能制造成本，用“互联网+”提升制造业的质量和效率，是我们下一步的主攻方向。

　　今年上半年，小米第一家智能工厂交付使用。这个工厂内布满了智能设备和自动化生产线，每年能够生产100万台高端智能手机。这些智能设备都是小米及小米投资的科技企业自主研发的。如今，小米产业基金已投资了超过70家半导体和智能制造公司。未来，小米将把“互联网+制造”的模式延伸到制造业上游，降低工业机器人等智能设备的使用成本，用互联网赋能中国制造。

　　我国进入新发展阶段，面对新机遇新挑战，更要大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术。我认为加快创新要做到两个方面：一方面要重视人才，在大学里培养更多创新型人才，同时吸引更多科研人员来中国创新创业，打造全球人才高地；另一方面要在全社会形成鼓励创新、宽容失败的氛围，绝大多数的成功都经历了无数次失败，包容的环境才能孕育出伟大的创新。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月14日 07 版）
(责编：杨光宇、李栋)
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